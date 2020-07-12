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Как спасали Эрмитаж во время ВОВ 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как спасали Эрмитаж во время ВОВ
Фото: depositphotos.com
В Санкт-Петербурге находится один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев Эрмитаж. Ежегодно тысячи туристов съезжаются в культурный центр России, чтобы своими глазами взглянуть на коллекцию шедевров, хранящуюся в этом удивительном архитектурном строении. Но все это могло разрушиться в годы Великой Отечественной войны.
Чтобы спасти легендарные сокровища Эрмитажа были приложены невероятные усилия. Бывший директор музея Б. Б. Пиотровского утверждал, что о войне стало известно еще до ее начала. Поэтому распоряжения об эвакуации были отданы заранее.
Большинство экспонатов помещали в индивидуальные ящики, каждый из которых был пронумерован и подписан. Этим занимались все сотрудники, работающие на тот момент в Эрмитаже.
Весь персонал старался делать все максимально бережно. При этом они работали практически без перерывов — отдыху и еде уделяли не больше часа в сутки. Днем и ночью дежурила специально созданная пожарная команда. Кроме того, защищали ценные экспонаты не только сотрудники Эрмитажа, но и флот.
Эвакуированные ценности были вывезены в город Свердловск (ныне Екатеринбург), а там их развезли по трем сооружениям, так как одного большого, в который можно было бы вместить все шедевры, не нашлось.
Первые два эшелона с музейными сокровищами успели пройти через кольцо блокады, а вот третий нет — оно закрылось. Поэтому оставшиеся экспонаты пришлось возвращать обратно в Эрмитаж и прятать в подвалы.
Спасти коллекцию шедевров удалось спасти только благодаря слаженной и оперативной работе. В общей сложности примерно из 2 миллионов единиц хранения было эвакуировано около 1 миллиона 200 тысяч самых ценных экспонатов.
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Истории , Эрмитаж
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