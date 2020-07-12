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Кто по легенде обитал в театре имени Пушкина 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Пугающий обитатель театра имени Пушкина
Фото: depositphotos.com
Театр имени Пушкина является одним из самых востребованных на сегодняшний день. Он расположен в огромном особняке на Тверском бульваре.
Есть легенда о том, что, на самом деле, театр был проклят, и в нем жил призрак. Именно об этом «Рамблер» и решил рассказать.
До появления театра имени Пушкина на его месте находился Камерный театр, который просуществовал всего 36 лет. В далеком 1914 году его основал молодой подающий надежды режиссер Александр Таиров. Он ставил прекрасные спектакли в Камерном, молва о которых тут же облетела весь мир.
В 1950-м театр решили перестроить и основать вместо него новый, который впоследствии и назвали в честь великого российского поэта.
Об этом узнала незадолго перед гибелью прима Камерного и по совместительству вдова умершего режиссера Алиса Коонен. В сердцах она прокляла театр.
После этого слава о театре стала таять буквально на глазах. С каждым разом на спектакли приходило все меньше зрителей, а премьеры часто заканчивались скандалами.
Работники стали поговаривать, что всему виной призрак Алисы Коонен и ее проклятье. Поэтому было принято решение о том, что театр нужно срочно освятить.
Но незадолго до обряда в зале во время спектакля произошло загадочное событие: появившаяся из неоткуда тропическая бабочка невероятной красоты покружилась над сценой и исчезла. Сотрудники театра решили, что это было ничто иное как призрак Коонен.
Комментарии
Истории , Алиса Коонен , Александр Таиров
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