Пугающий обитатель театра имени Пушкина

Театр имени Пушкина является одним из самых востребованных на сегодняшний день. Он расположен в огромном особняке на Тверском бульваре.

Есть легенда о том, что, на самом деле, театр был проклят, и в нем жил призрак. Именно об этом «Рамблер» и решил рассказать.

До появления театра имени Пушкина на его месте находился Камерный театр, который просуществовал всего 36 лет. В далеком 1914 году его основал молодой подающий надежды режиссер Александр Таиров . Он ставил прекрасные спектакли в Камерном, молва о которых тут же облетела весь мир.

В 1950-м театр решили перестроить и основать вместо него новый, который впоследствии и назвали в честь великого российского поэта.

Об этом узнала незадолго перед гибелью прима Камерного и по совместительству вдова умершего режиссера Алиса Коонен . В сердцах она прокляла театр.

После этого слава о театре стала таять буквально на глазах. С каждым разом на спектакли приходило все меньше зрителей, а премьеры часто заканчивались скандалами.

Работники стали поговаривать, что всему виной призрак Алисы Коонен и ее проклятье. Поэтому было принято решение о том, что театр нужно срочно освятить.

Но незадолго до обряда в зале во время спектакля произошло загадочное событие: появившаяся из неоткуда тропическая бабочка невероятной красоты покружилась над сценой и исчезла. Сотрудники театра решили, что это было ничто иное как призрак Коонен.