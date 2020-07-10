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Почему уголовники любят семечки 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Почему уголовники любят семечки
Фото: РИА Новости
Для большинства россиян жареные семечки стали любимым продуктом, которым можно наесться или перекусить. На самом деле, это закуска является одной из любимых у людей в местах лишения свободы. "Рамблер" рассказывает, почему заключенные так любят семечки.
Первый и главный критерий, по которому уголовники выбрали этот продукт, заключается в его цене. Семечки являются самой дешевой закуской, которую можно достать в местах лишения свободы. Бывшие заключенные продолжают употреблять их уже на воле, но уже с алкогольными напитками. Это — недорода пища, которой моно подкрепиться.
Кроме того, семечки удобно грызть, если человек сидит на корточках. На самом деле, такая поза появилась у гопников благодаря уголовникам. Дело в том, что в местах лишения свободы нет удобных диванов и кресел, а во время прогулки вокруг заключенных только холодный бетон. Так, они придумали сидеть на корточках, опустив пятки на пол. По словам отсидевших, таК можно отдохнуть, а ноги не устают. В таком положении удобнее всего грызть семечки — и поел, и отдохнул.
Есть еще одна версия, согласно которой любовь уголовников к семечкам появилась исторически. Этот продукт употребляли еще в революционной России, где и появились первые воры в законе. Тогда же у них появилась традиция есть семечки, котора передалась современным заключенным, а потом и гопникам, которые стали подражать криминальным авторитетам.
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