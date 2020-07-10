Загадка СССР, которую школьники решали за минуту

Вокруг образования в СССР ходит много споров. Кто-то считает, что оно было лучше, а кто-то уверен, что оно отставало от прогресса. Несмотря на это, с советских времен осталось много школьных загадок на логику и внимательность, которые современные школьники решают с трудом. "Рамблер" публикует задачу советских времен и восемь вопросов к ней.

Посмотрите на картинку и ответьте на вопросы:

1. На рисунке изображена ванная весна или поздняя осень?

2. Судоходна ли река?

3. Куда летят журавли?

4. Куда течет река: юг, север, запад или восток?

5. Глубока ли река с ближней стороны?

6. Есть ли поблизости мост?

7. Далеко ли от реки железная дорога?

8. Какое время суток изображено на картинке?

Открытые источники

После того, как вы ответили и попытались ответить на все, ниже вы найдете правильные объяснения.

Теперь "Рамблер" публикует ответы на все вопросы:

1. На противоположном берегу реки изображен сев. Он происходит осенью и весной. В первом случае он начинается, когда на деревьях еще есть листья. Методом исключения можно сделать вывод, что на картинке изображена ранняя весна.

2. На реке, слева около кустов можно увидеть бакен, который также называют буем. Их ставят только на судоходных реках. Соответственно, ответ на третий вопрос — да.

3. Так как на картинке изображена весна, по журавлям можно догадаться, что они летят с юга на север.

4. По направлению журавлей можно определить части света, а по бакену — направление движения реки. Угол буя направлен против течения реки, значит она течет с севера на юг.

5. На ближнем берегу можно увидеть мальчика, который ловит рыбу. Поплавок от крючка отведен достаточно далеко, а такое можно сделать только при ловле рыбы на глубокой реке.

6. Нет, моста поблизости нет, так как по реке налажен перевоз людей на ложке.

7. К реке идет железнодорожник, о работе которого свидетельствует форма. Он направляется либо на работу, либо с работы, значит, поблизости есть железная дорога.

8. Около деревьев можно увидеть тень, значит, солнце находится на востоке, соответственно, на картинке изображено утро.