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Как пенсионерка получила 640 тысяч долларов через суд 

Анастасия Иванова 27 минут назад
Как пенсионерка получила 640 тысяч долларов
Фото: depositphotos.com
В 1994 году 79-летняя американка Стелла Либек отсудила у сети ресторанов быстрого питания круглую сумму. «Рамблер» расскажет, как ей это удалось.
В ресторане женщина купила кофе, она поставила его на полочку в своей машине. Когда автомобиль начал движение, стакан с напитком опрокинулся, и горячий кофе обжег Стелле ноги. Женщина получила ожоги третьей степени, ей предстояло несколько операций по пересадке кожи. Она не отрицала, что стакан с кофе упал по ее вине, однако температура напитка оказалась слишком высокой.
Либек подала в суд на сеть ресторанов быстрого питания. В ходе судебного процесса выяснилось, что стандартная температура кофе в их заведении составляет от 82 до 88 градусов. Этого достаточно для того, чтобы за несколько секунд вызвать ожог третьей степени.
Также выяснилось, что с 1982 по 1992 годы было более 700 обращений от людей, получивших ожоги из-за кофе из этой сети ресторанов. За 10 лет суммарная компенсация пострадавшим составила 500 тысяч долларов.
По делу Стеллы Либек присяжные потребовали взыскать с сети ресторанов быстрого питания двухдневную выручку за продажу кофе (около трех миллионов долларов). Однако судья посчитал эту сумму слишком высокой, поэтому он остановился на 480 тысячах долларов. К тому же Стелле выплатили 160 тысяч долларов, как компенсацию морального ущерба.
Также компанию обязали изменить температуру кофе и добавить крупную надпись с предупреждением на стаканчик.
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Истории , Стелла Либек
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