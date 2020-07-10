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5 блюд, которые ненавидели советские дети 

BigPicture.ru 8 часов назад
5 блюд, которые ненавидели советские дети
Фото: BigPicture.ru
В советской кухне были такие популярные рецепты, о которых многие взрослые до сих пор вспоминают с содроганием.

Томатное мороженое

Сегодня такое мороженое воспринимается как вегетарианское или просто модное, а в советское время оно приносило детям одно расстройство. Его начали производить в период повышенного урожая помидоров в середине 1970-х на основе пюре и сока томатов. Тогда оно было одним из самых дешевых и продавалось в бумажном стаканчике, прикрытом круглой бумажкой с улыбающимся помидором.
Иногда такой бумажки и вовсе не было, и дети принимали его за ягодное. Представляете разочарование после первого укуса?

Молочная лапша

Это блюдо традиционно готовили в советских детских садах, а зачастую и дома. Казалось бы, большинство детей охотно ест макароны… Но, конечно, всегда лучше отдельно и без молока! В теплом молоке лапша быстро теряет форму, становится скользкой и начинает расползаться, делая блюдо отталкивающим. Кроме того, далеко не все дети (да и взрослые) любят молочную пенку.

Гороховое пюре

Пюре из гороха — очень бюджетное, но при этом питательное блюдо, содержит много белка, полезного для растущего детского организма. Именно поэтому оно было одним из самых распространенных в меню детского сада и школьной столовой. Но распространенное — не значит популярное. Однородная масса непонятного цвета, похожая на коричневый цемент, редко вызывала аппетит у детей.

Перловая каша

В русской кухне перловка часто встречается в супах — например, в рассольнике. Но если в супе ее можно оставить на дне тарелки, то не съесть полную тарелку перловой каши гораздо сложнее. Одновременно жесткая, требующая долгого пережевывания, и в то же время склизкая, она не стала любимицей детей даже с добавлением молока, варенья или сахара.

Жареная печень

Печень — источник железа и витамина B, поэтому педиатры уже не одно десятилетие усиленно рекомендуют включать ее в детский рацион. Даже опасения о токсичности печени не влияют на эту рекомендацию. Однако большинство детей не испытывают радости и восторга ни от вида, ни от специфического вкуса этого субпродукта. Не помогают даже попытки изобретательных мам приготовить из печени запеканку или оладьи.
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