Почему бабушки собираются у подъезда 

Часто мы наблюдаем картину, как бабушки сидят у подъездов. Причем собираются они компаниями по несколько человек. Поэтому у многих назревает вопрос, а в чем, собственно, смысл этих посиделок. «Рамблер» постарался в этом разобраться.

Пенсионерам необходим свежий воздух. Но, к сожалению, не у всех есть силы на долгие прогулки, поэтому они сидят на скамейках.

Прежде всего, пожилые люди очень сильно нуждаются в общении. Их дети и внуки, как правило, очень заняты работой и другими повседневными делами, из-за чего им не удается постоянно приезжать к своим бабушкам.

Также пожилым людям сложно подружиться с гаджетами. Соответственно, у них нет возможности, как у нас, коммуницировать в социальных сетях или созваниваться по видеосвязи. Впрочем, это все равно не смогло бы заменить живое общение.

Рано или поздно темы для разговоров у пожилых женщин заканчиваются, и они начинают искать повод извне. В такие моменты им под руку может подвернуться непутевый сосед, которому они с удовольствием промоют кости. Но не стоит на них за это обижаться, ведь бабушки просто-напросто пытаются себя развлечь.

Примечательно, что пожилых мужчин, сидящих на лавочке, увидеть можно крайне редко. Им необязательно обсуждать последние сплетни, они предпочитают этому игры в домино или в карты.