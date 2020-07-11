Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему бабушки собираются у подъезда 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Почему бабушки собираются у подъезда
Фото: depositphotos.com
Часто мы наблюдаем картину, как бабушки сидят у подъездов. Причем собираются они компаниями по несколько человек. Поэтому у многих назревает вопрос, а в чем, собственно, смысл этих посиделок. «Рамблер» постарался в этом разобраться.
Пенсионерам необходим свежий воздух. Но, к сожалению, не у всех есть силы на долгие прогулки, поэтому они сидят на скамейках.
Прежде всего, пожилые люди очень сильно нуждаются в общении. Их дети и внуки, как правило, очень заняты работой и другими повседневными делами, из-за чего им не удается постоянно приезжать к своим бабушкам.
Также пожилым людям сложно подружиться с гаджетами. Соответственно, у них нет возможности, как у нас, коммуницировать в социальных сетях или созваниваться по видеосвязи. Впрочем, это все равно не смогло бы заменить живое общение.
Рано или поздно темы для разговоров у пожилых женщин заканчиваются, и они начинают искать повод извне. В такие моменты им под руку может подвернуться непутевый сосед, которому они с удовольствием промоют кости. Но не стоит на них за это обижаться, ведь бабушки просто-напросто пытаются себя развлечь.
Примечательно, что пожилых мужчин, сидящих на лавочке, увидеть можно крайне редко. Им необязательно обсуждать последние сплетни, они предпочитают этому игры в домино или в карты.
Видео дня. Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
Комментарии 2
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загадка СССР, которую школьники решали за минуту
Загадка СССР, которую школьники решали за минуту
Раскрыт секрет идеального тела «лысого из Brazzers»
Раскрыт секрет идеального тела «лысого из Brazzers»
Пышная купальщица промахнулась мимо бассейна
Пышная купальщица промахнулась мимо бассейна
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Что стало с первыми животными, полетевшими в космос
04:36
Что стало с первыми животными, полетевшими в космос
Безумный мир
На видео попали муравьи, угнавшие посылку американца
00:25
На видео попали муравьи, угнавшие посылку американца
Безумный мир
Багажный люк самолета сорвало на высоте: видео
05:10
Багажный люк самолета сорвало на высоте: видео
Безумный мир Люди
Белки залезли по отвесной стене на 10-й этаж
00:34
Белки залезли по отвесной стене на 10-й этаж
Безумный мир
Ненавидящая воду кошка запихнула в ванну хозяйку
00:31
Ненавидящая воду кошка запихнула в ванну хозяйку
Безумный мир
Что делал Сталин в ночь нападения Гитлера на СССР
01:18
Что делал Сталин в ночь нападения Гитлера на СССР
Истории
Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
15:25
Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение