Как нацисты готовили надзирательниц концлагерей 

СС была организацией, занимавшейся в фашистской Германии и на оккупированных ею территориях террором и истреблением людей по этническому признаку и политическим взглядам. В ведении этой структуры находились многочисленные концентрационные лагеря и женщины служить в ней не имели права.

Однако среди нацистских палачей было немало представительниц слабого пола, которые, записывались в ряды вспомогательных частей СС. Называемые "свитой СС" эти дамы могли выбрать два предназначенных для них направления деятельности — СС-хельферин или СС-кригсхельферин.

К первой категории относились те, кто помогал армии в службе связи, то есть были телефонистками, операторами, наборщиками, связистами. Вторую группу формировали бесчеловечные надзирательницы концлагерей и медицинский персонал, ставивший аморальные опыты над заключёнными.

Первые надзирательницы

По нравственным нормам немецких спецслужб мужчины могли заниматься только внешней охраной лагеря, а следить за дисциплиной внутри могли лишь женщины-надзирательницы, и только в их сопровождении туда проходили медики, комендант и командиры различных служб, принадлежавшие к сильному полу.

Острая надобность в надзирательницах женского пола для работы в концентрационных лагерях появилась в 1937 году, поскольку именно в это время концлагерь Лихтенбург, где содержались гомосексуалисты, цыгане и коммунисты , был преобразован в место для заключения исключительно женщин — сектанток, лесбиянок и социально опасных личностей.

Изначально набор на должность сотрудницы вспомогательных подразделений СС проводился на добровольной основе. Для этого в газетах за подписью службы занятости печатались рекламные объявления о вербовке на лёгкую караульную деятельность, не требовавшую специальных навыков и только косвенно связанную с физическими нагрузками.

Впоследствии потребность в женском персонале не уменьшалась, поскольку один за другим открывались новые концлагеря — Равенсбрюк (1939), Аушвитц-Биркенау (1942), Маутхаузен (1943) и Берген-Бельзен (1944).

Но ажиотажа вокруг должности надзирательницы не наблюдалось, в условиях нехватки работниц в 1940 году было принято решение о принудительном привлечении женщин к исполнению гражданского долга в стенах концлагерей.

Спустя два года власти выпустили специальное «Распоряжение об извещении мужчин и женщин о задачах защиты Рейха», где была официально закреплена обязанность слабого пола участвовать в надзирательной деятельности.

Параметры

Первоначально претендовать на работу в охранных отрядах могли чистокровные немки не моложе 17 и не старше 30 лет, с отчётливыми внешними признаками принадлежности к нордической расе, иными словами белокожие голубоглазые блондинки.

Особое внимание уделялось крепкому здоровью, хорошей спортивной подготовке, политической благонадёжности и безупречной репутации кандидаток, именно поэтому пакет документов соискательницы состоял из анкеты, фотографии, медицинской справки, выписки из полицейского участка об отсутствии административных и уголовных нарушений.

Однако столкнувшись с нехваткой персонала, власти несколько смягчили параметры отбора, открыв путь в надзирательницы претенденткам ранее не отвечавшим всем требованиям сразу.

Льготы

За работу в свите СС женщины получали ощутимые льготы. Им бесплатно выдавались предметы нижнего белья и униформа, предоставлялись служебные квартиры и места для чад в детском саду.

Фашистское правительство отождествляло труд на должностях в концентрационных лагерях с армейской службой. Все надсмотрщицы входили в состав подразделений СС и получали заработную плату в три раза превышавшую оклад девушки, служившей во вспомогательных подразделениях сухопутных войск.

Причем при усердном исполнении долга они могли рассчитывать на премиальные марки и карьерный рост.

Обучение

Прежде чем приступить к работе, соискательницы должности в СС должны были пройти финансированные государством краткие курсы надзирательницы, с 1942 по 1945 год организовывавшиеся в концлагере Равенсбрюк. За годы функционирования обучение на них прошли 3500 немецких женщин, которых опытные надсмотрщики просвещали по теоретическим вопросам организации лагеря и практическим азам обращения с арестантами.

Руководствуясь в «образовательном процессе» предписаниями Теодора Эйке — одного из идеологов создания в Германии концентрационных лагерей, «учителя» внушали слушательницам ненависть и отвращение к "недолюдям-арестантам", и всячески подавляли в них проявления сострадания к человеческим мученьям, превращая их в бездушных убийц и кровожадных насильников.

Жалость к заключениям, установление с ними панибратских отношений, ровно как дисциплинарные провинности были наказуемы от ареста вплоть до сокращения из службы СС.

Экзамен

Чтобы определить психологическую готовность женщин к работе в концентрационном лагере им устраивали экзамен, на котором они должны были продемонстрировать свою готовность исполнить любой жестокий приказ начальства и получать истинное наслаждение от зверств над людьми.

Из протокола допроса главной надзирательницы Равенсбрюка Эрики Бергманн стало известно, что всех кандидаток на службу в СС в обязательном порядке заводили в специальную комнату с окошком, через которое они должны были беспристрастно, а лучше с упоением, наблюдать за задыхавшимися в газовой камере узниками. Те, кто, смотря на ужасы, чинившиеся за стеклом, падал в обморок или мучился от приступов тошноты, считались плохими ученицами и проходили это испытание до тех пор, пока оно не переставало вызывать у них сочувствие.

После этого облачившись в форменную одежду и получив огнестрельное оружие, палку для битья и плеть, они отправлялись на противоестественную женской сущности работу, в коей некоторые дамы своей изощрённой бесчеловечностью превзошли даже мужчин.

Медсёстры СС

Частью свиты СС были служившие во фронтовых, полицейских и лагерных лазаретах медсёстры, беспрекословно выполнявшие приказы женщин-врачей, чья принадлежность к охранным отрядам пока до конца не определена.

Бывшая узница концлагеря Фрида Клиер в своём сборнике воспоминаний «Равенсбрюкские кролики» описывает, как медицинский персонал, обязанный спасать людей, проводил над ними чудовищные научно-исследовательских эксперименты, намеренно причиняя страдания и боль.

«Лечившая» пациентов в этом лагере доктор Герта Оберхойзер испытывала на беспомощных женщинах эффективность терапии инфицированных ран сульфаниламидами. Для этого на ноги подопытных жертв наносили глубокую рану, перекрывали идущие к ней кровеносные сосуды и заражали её возбудителями гангрены, столбняка или стрептококками. Для имитации того, что ранение получено в бою, медсёстры обсыпали её грязью, древесной стружкой, помещали внутрь осколки стекла и ржавые гвозди. Пока больные испытывали чудовищные терзания, медики следили за действием сульфаниламидов на абсцесс.

Равенсбрюкские врачи безжалостно обкалывали своих жертв морфием, проводили без анестезии операции по пересадке костей, ставили опыты по регенерации нервных окончаний и мышц, и даже пробовали провести трансплантацию органов.