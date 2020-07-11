Советская загадка на логику и внимательность 

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В СССР разрабатывали многочисленные загадки, которые развивали у школьников логическое мышление и внимательность. "Рамблер" предлагает вам ответить на вопросы и проверить себя.

По статистике, только 7% людей могут правильно ответить на все вопросы.

1. Как давно люди занимаются туристом?

2. Хорошо ли они знают домоводство?

3. Судоходна ли река?

4. В каком направлении течет река, если смотреть на нее с берега, на котором изображены люди?

5. Какая глубина и ширина у реки?

6. Как долго будет сохнуть постиранное белье?

7. Насколько еще может вырасти подсолнух?

8. Как далеко от города находятся люди?

9. На каком транспорте они добрались до этого места?

10. Любят ли в это регионе пельмени?

Открытые источники

1. Туристы неопытные. Палатка разбита в ложбине, а делать так нельзя.

2. Не хорошо. Рыбу нужно чистить с головы, а пуговицу пришивать длинной ниткой нелогично.

3. Судоходна, так как на берегу стоит навигационное оборудование.

4. Слева направо, оборудование показывает направление реки.

5. Глубина реки равна 125 сантиметров, ширина реки — 30 метров. Об этом свидетельствуют знаки на навигационном оборудовании.

6. Недолго, так как по нему видно, что дует ветер.

7. Он больше не вырастет. По тени от дерева на противоположной стороне реки можно увидеть тень и расположение солнца. Растущие подсолнухи обращены цветком к солнцу, а этот был вырван и воткнут в землю.

8. Недалеко. На дальнем холме видна простая телеантенна. Если бы конструкция была сложной, значит, она расположена далеко от города.

9. На велосипедах. На земле можно увидеть гаечный ключ.

10. Нет. По мазанке, пирамидальному тополю и большой высоты солнца над горизонтом можно предположить, что туристы находятся на Украине. Там больше любят вареники.