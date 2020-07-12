Почему на самом деле нельзя оставлять еду на могиле 

Привычная и знакомая по кинофильмам и сценам из жизни картина — рюмка водки, накрытая кусочком хлеба, на могиле ушедшего в иной мир, на самом деле, не имеет ничего общего с Православием.

Об этом официально говорят на страницах православных изданий и в беседе с прихожанами священники и богословы. Например, Алексей (Михалень) — служитель Покровского храма в Черкизове— называет такое действие одной из распространенных ошибок и заблуждений, совершаемых во время погребальных и поминальных обрядов и церемоний. Все это, по словам священнослужителя — языческие культы, равносильные укладыванию в могилу умершего его украшений, доспехов, оружия, коней и пр. Священник по-христиански не осуждает людей, но призывает обратить внимание на верные православные традиции, соблюдение норм и канонов христианской церкви при проводах усопшего: «…не хочу осуждать тех людей, кто, навещая родного человека на кладбище, оставляет рядом с могилой еду и стакан водки. Они делают так от неведения. Многие думают, что это связано с православными обычаями. Но я уверяю: к православию это не имеет никакого отношения!..» — говорит он.

В лекциях профессора Московской Духовной Академии богослова и публициста Осипова А. И. «Православие» говорится, откуда пошел этот обычай. Возрождение языческих обрядов произошло во времена Советского Союза, когда власти старались всячески оторвать людей от истинных традиций Православия, подменяя их другими, якобы «народными, исконными». Но с церковной точки зрения — неприемлемыми и оскорбляющими память усопшего. Поминать человека на кладбище надо исключительно молитвой, не превращая строгий обряд в разнузданную языческую тризну.

Недаром в богословских книгах, описывающих проповеди первых священников, искореняющих варварские языческие обычаи, сказано:

Настоятель Свято-Никольского храма на Елшанском кладбище г. Саратова, протоиерей Анатолий Страхов считает, что действовать надо более категорично, не допуская подмены традиций. «…Бороться, и даже запрещать такого рода поминовение как не имеющее ничего общего с христианским. Усопшим прежде всего нужны наши молитвы и добрые дела, совершаемые в память о нем. Отпевание в храме свидетельствует о том, что человек умер в мире с Церковью, и Церковь молится о нем, о прощении его согрешений…», -говорит протоиерей Анатолий Страхов. Все мирские дела и поступки человек реализует при жизни. После смерти его Душа стремится в Царствие Небесное и ничто мирское ей уже не нужно, главная и конечная цель в жизни человека уже достигнута. Поэтому, если не не оставить на могиле рюмку водки с кусочком хлеба, никакого вреда умершему причинить нельзя. Более того, если заменить языческие обряды на положенную в этом случае на могиле христианину усердную молитву или просто помолчать, вспоминая ушедшего, это только поможет его душе в уповании на милость Божию.