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Славянские имена, которые вызывают у иностранцев смех 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Славянские имена, которые рассмешат иностранцев
Фото: depositphotos
Далеко не все наши имена хорошо ложатся на слух для иностранцев. Наверное, вы слышали про «Фьедора Достовеского», которого так обожают заграницей. Какие-то имена могут быть созвучны с другими словами — иногда смешными, иногда не очень приятными, а какие-то просто трудно произнести. «Рамблер» расскажет про несколько имен, которые могут удивить иностранца.
«Меня зовут Федор, но имя выговорить у иностранных товарищей никак не удается. Попросил называть меня Фродо, в честь героя «Властелина колец». Получилось сразу же».

Миша и Никита

Во Франции и Америке такие имена хоть и считаются вариантами унисекс, но все-таки больше используются как женские. Это очень отразилось на Мише Коллинзе — актере, который играл в сериале «Сверхъестественное». Иностранные СМИ постоянно писали, что у него странное имя.

Галина

В испанском и итальянском языке Галина (gallina) переводится как «курица». Такое совпадение может смутить. Именно поэтому испанскую компанию, которая выпускала специи, имитирующие куриный бульон назвали Gallina Blanca.

Настя

Настю ждет подвох в англоговорящих странах, потому что nasty переводится как «грязно, мерзко», а Анастасия может напоминать анастезию (anesthesia). В итоге, все Насти называют себя Анастейшами, по имени героини эротического романа «50 оттенков серого».

Даша

В Японии нет звука «ш», поэтому все Даши быстро станут Дасями. Поначалу японцы вообще не понимают, что за слово слышат в ответ. То же самое ждет и Ксюш, точнее Ксюсь.

Владимир и Фима

В Израиле есть неочевидные правила, о которых многие не знают. Например, одна и та же буква в начале может читаться по-разному. В основном, это касается букв «б» и «в». Поэтому Владимир — это Блядимир.
«Это правило распространяется еще и на «п» и «ф». Поэтому мой муж, физик Фима, выглядел как «писикай Пима».
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Комментарии 15
Истории , Миша Коллинз
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