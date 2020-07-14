Почему турки запрещают искать Ноев ковчег на Арарате 

Смотрите видео и узнайте о загадке, которая волнует человечество уже много веков, — Ноевом Ковчеге. Согласно писаниям после потопа и спасения ковчег оказался на вершине горы Арарат. Десятки учёных хотели бы организовать поисковые экспедиции и всё-таки найти ковчег на Арарате, но уже который год турецкие власти категорически отказываются давать разрешение на раскопки. В чём причина такого нежелания докопаться до исторической правды, рассказывает ролик.