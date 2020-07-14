Как Иван Грозный вооружил Россию

История классической артиллерии начинается с XIII века. В 1216 году английский монах Роджер Бэкон сумел раскрыть для европейцев секрет ранее изобретенного в Китае пороха, а в 1308 году испанцы первыми из европейских народов применили порох в боевых условиях. В России первое боевое применение артиллерийских орудий относится к 1382 году и связано с обороной Москвы от войск ордынского хана Тохтамыша.

Становление артиллерийского искусства на Руси связано с привлечением иностранных специалистов, в основном из Европы, но некоторые историки говорят и о заимствованиях из стран Востока. К началу XV века русские войска уже научились основным навыкам артиллерийского дела.

Развитие артиллерии при Иване Третьем

Несмотря на то, что к моменту окончательного собирания Русских земель и царствования великого князя Московского Ивана III на Руси имелись собственные артиллеристы, большой толчок развитию этого военного искусства дали иностранцы, приглашенные в страну.

Так, в 1475 году в Москву из итальянской Болоньи по приглашению великого князя прибыл зодчий и литейщик Ридольфо Фиорованти. Он прославился не только своими постройками в Московском Кремле, но и как литейщик и учитель для русских оружейных дел мастеров.

Школа Фиорованти породила целый ряд достойных учеников, среди которых наиболее известны имена мастера Якова, его учеников Ивана и Василия, Андрея Чохова, ставшего известным оружейником в эпоху Ивана Грозного и отлившего знаменитую «Царь-пушку», а также многих других достойных специалистов.

Согласно историческим свидетельствам, в 80-е годы XV века в столице действовала «пушечная изба», в которой и работал Фиорованти с учениками, сумевшими перенять его мастерство и наладить на Руси собственное пушечное производство.

Развитие русской артиллерии в этот период характеризовалось существенными качественными улучшениями, которые связаны с использованием бронзы и меди при отливе орудий, а не кованного железа, как это делалось в первой половине XV века.

Это улучшение положительно отразилось на качестве ведения пушечной стрельбы. Основы русской артиллерийской школы, заложенные в период правления Ивана Третьего, позволили отечественным войскам успешно применять артиллерийские орудия в ходе ведения многочисленных военных кампаний. По свидетельствам историков, меткость и высокое качество пушечной стрельбы сыграли решающую роль при осаде Смоленска великим князем Василием III в 1514 году.

Русские артиллеристы под предводительством пушкаря Стефана после третьего залпа вынудили город сдаться. Также известно об успешном применении артиллерийских орудий при обороне Рязани от татарских войск крымского хана Магомет Гирея в 1512 году. Но наибольшее развитие отечественное пушечное дело получило в правление Ивана Грозного.

Артиллерия Грозного

Эпоха Ивана IV характеризуется расцветом оружейного дела в России. Помимо собственно пушечного производства, в организации которого прославился Андрей Чохов, русские войска усиленно применяли артиллерию на практике. Артиллерия была выведена в качестве отдельного рода войск. Особую роль артиллерия сыграла при осаде Казани в 1552 года.

Пытаясь взять штурмом столицу татарского ханства, русские войска не только активно применяли пушки, а при осаде было задействовано около 150 тяжелых орудий, но и успешно пользовались услугами саперов. В этом деле на помощь русскому войску вновь пришло мастерство иностранных специалистов — английских саперов, приглашенных царем в Россию.

Из-за невозможности эффективно задействовать убойную мощь своих орудий при осаде города, Иван Грозный создал инженерные подразделения, известные как «прапоры», которые занимались в том числе организацией многочисленных подкопов с целью подрыва укреплений крепости. Согласно ряду источников, минными работами при осаде города руководил английский инженер Бутлер, впоследствии осевший в России.

Также, как и Фиорованти, английский мастер не только руководил организацией минирования укреплений при штурме города, но и обучал подрывному делу русских учеников, среди которых наиболее известны имена Василия Серебрянного и Алексея Адашева . В конечном итоге благодаря успешным действиям саперов после длительной осады Казань была, наконец, взята.

На столетие впереди

Русские артиллеристы XVI века усилиями как собственных талантов, так и приезжих мастеров, научились не только производству пушек высокого качества и достойному с ними обращению, минному и инженерному делу, но и добились определенных прорывов в развитии артиллерии.

Известно, что в конце XVI века отечественные оружейники изготовили железную пищаль калибром 1,7 дюйма, которая в результате усовершенствования стала первым в мире орудием с нарезным стволом. Европейские мастера сумели создать орудия такого типа лишь в следующем столетии.

Успехи в развитии пушечного и инженерно-осадного искусства в России в XV—XVI веках шли рука об руку с общим подъемом и возрастанием мощи централизованного русского государства. Успешные и органичные заимствования через приглашение европейских мастеров своего дела, а также развитие собственной оружейной школы и широкую боевую практику, особенно в эпоху Ивана Грозного, привели к расцвету артиллерийского дела.

В военных походах времен Ливонской войны русские войска имели уже около 200 орудий. Были достигнуты успехи не только в обучении артиллерийскому мастерству и разработке новых типов орудий, но и в деле организации военного дела, посредством создания собственной полковой артиллерии.

Однако дальнейшее развитие Московского царства, в том числе в сфере оружейной, было прервано катастрофой Смутного времени. Последствия этой задержки пришлось устранять уже Петру Первому в ходе его военных реформ.