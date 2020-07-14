Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие народные приметы помогут предугадать дождь 

Анастасия Иванова 1 час назад
Народные приметы, которые точно предскажут дождь
Фото: depositphotos
Ракеты отправляются в космос, мы общаемся в интернете, но прогресс никак не мешает нам опираться на народную мудрость. Дорогу перебежала черная кошка — надо переплюнуть через левое плечо, сказал плохо о своем здоровье — постучи по дереву, чтобы не сглазить. В приметы можно верить, можно их не замечать — это выбор каждого. Но пока погода интенсивно меняется, «Рамблер» решил вспомнить несколько народных примет к дождю.

Посмотрите на птиц

Наверное, все слышали примету, что если ласточки летают низко к земле — быть дождю. Есть объяснение, почему же так происходит. Перед дождем воздух становится влажным, крылья насекомых тяжелеют, поэтому они летают ближе к земле. Для птиц — это отличный способ быстро полакомиться.

Обратите внимание на землю

Если дождевые черви вылезают на дорогу из укромных мест, значит скоро будет дождь. Зачем они это делают? Дело в том, что проделывают в почве ходы, по которым к корням растений проникают воздух и вода. А дождь может легко затопить их тоннели. Так что наружу они вылезают, чтобы не задохнуться.

Сходите к водоему

Примета гласит, что лягушки перед дождем начинают активно квакать. Оказывается, земноводные очень чувствительны к смене погоды. Перед дождем воздух обильно насыщается кислородом, который насыщает органы лягушки через кожу. Поэтому они вылезают на сушу и квакают от удовольствия.
Из всего этого можно сделать вывод, что приметы придумывались не просто так, у большинства из них есть объяснение. Так что если вам кажется, что cуеверия — это сказки, то, возможно, вы просто чего-то не знаете об окружающем мире.
Видео дня. Предсказания на будущее, в которые верится с трудом
Комментарии 2
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие иностранные языки русским сложнее всего выучить
Какие иностранные языки русским сложнее всего выучить
Загадка СССР, которую школьники решали за минуту
Загадка СССР, которую школьники решали за минуту
Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Темные секреты, которые тщательно охраняет мафия
09:19
Темные секреты, которые тщательно охраняет мафия
Люди
Почему турки запрещают искать Ноев ковчег на Арарате
04:16
Почему турки запрещают искать Ноев ковчег на Арарате
Истории
Почему акулы боятся дельфинов
10:10
Почему акулы боятся дельфинов
Безумный мир
Любвеобильные коровы зацеловали гуляющего пса
03:08
Любвеобильные коровы зацеловали гуляющего пса
Безумный мир
Принц Чарльз довел охранника до обморока
00:32
Принц Чарльз довел охранника до обморока
Люди
Туристка рухнула с 50-метровой горы и попала на видео
02:12
Туристка рухнула с 50-метровой горы и попала на видео
Люди
Тайна перевала Дятлова наконец-то раскрыта
04:34
Тайна перевала Дятлова наконец-то раскрыта
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение