Народные приметы, которые точно предскажут дождь

Ракеты отправляются в космос, мы общаемся в интернете, но прогресс никак не мешает нам опираться на народную мудрость. Дорогу перебежала черная кошка — надо переплюнуть через левое плечо, сказал плохо о своем здоровье — постучи по дереву, чтобы не сглазить. В приметы можно верить, можно их не замечать — это выбор каждого. Но пока погода интенсивно меняется, «Рамблер» решил вспомнить несколько народных примет к дождю.

Посмотрите на птиц

Наверное, все слышали примету, что если ласточки летают низко к земле — быть дождю. Есть объяснение, почему же так происходит. Перед дождем воздух становится влажным, крылья насекомых тяжелеют, поэтому они летают ближе к земле. Для птиц — это отличный способ быстро полакомиться.

Обратите внимание на землю

Если дождевые черви вылезают на дорогу из укромных мест, значит скоро будет дождь. Зачем они это делают? Дело в том, что проделывают в почве ходы, по которым к корням растений проникают воздух и вода. А дождь может легко затопить их тоннели. Так что наружу они вылезают, чтобы не задохнуться.

Сходите к водоему

Примета гласит, что лягушки перед дождем начинают активно квакать. Оказывается, земноводные очень чувствительны к смене погоды. Перед дождем воздух обильно насыщается кислородом, который насыщает органы лягушки через кожу. Поэтому они вылезают на сушу и квакают от удовольствия.

Из всего этого можно сделать вывод, что приметы придумывались не просто так, у большинства из них есть объяснение. Так что если вам кажется, что cуеверия — это сказки, то, возможно, вы просто чего-то не знаете об окружающем мире.