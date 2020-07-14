«Протестующие были готовы порвать друг друга»

Блогер под ником Денис Самсебесказал, живущий в Нью-Йорке, рассказал о новых протестах в городе. Жители вышли на улицы, чтобы поддержать полицейских. Об этом блогер написал на своей странице в Facebook.

Как выяснил "Рамблер", манифестанты решили выступить в поддержку полицейских, на которых, по словам россиянина, "обрушился настоящий поток ненависти и агрессии" со стороны активистов движения Black Lives Matter.

Денис Самсебесказал/Facebook

"В Бруклине прошла первая большая акция в поддержку городской полиции, куда пришли бывшие и действующие копы, сторонники президента Трампа, противники BLM и просто обычные люди, которым все происходящее уже до чертиков надоело. Акция была уже третьей по счету (первая была на Брайтоне, вторая в чайнатауне Куинса), и самой многочисленной. Народ колонной пошел в сторону местного полицейского участка, где произошло столкновение со сторонниками движения BLM", — написал Денис Самсебесказал.

Он рассказал, что активисты Black Lives Matter пришли на протесты сторонников Департамента полиции со своими намерениями — не защищать права чернокожих, а устроить провокацию. Они были с щитами и в касках и вели себя вызывающе.

Денис Самсебесказал/Facebook

"BLM-щики специально собрались со всего города, чтобы провоцировать и нападать. При всем их праве на протест, цели в этот день у них были совсем иными и они их почти достигли. В какой-то момент страсти вскипели так, что единственными, кто хоть как-то сдерживал желание драться, были копы. Протестующие стороны были готовы натурально порвать друг-друга. Были редкие попытки диалога, но пропасть во взглядах настолько глубока, что люди уже просто не слышат оппонента".

Район, в котором прошли протесты, частично населен итало-американцами, выросшими во времена мафии, поэтому происходящее напомнило блогеру "Клан Сопрано".

"Не думал, что своими глазами увижу "Клан Сопрано против BLM", но увидел".

На протестах даже были русскоговорящие жители Нью-Йорка, которые очень хотели "навалять" активистам BLM.