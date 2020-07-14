Оптическая иллюзия с зеброй обескуражила юзеров

Фотограф дикой природы из Индии запечатлел в кенийском заповеднике Масаи-Мара двух зебр и создал оптическую иллюзию. Снимок с животными обрел популярность в Twitter и запутал пользователей сети.

Сарош Лодхи (Sarosh Lodhi) сделал необычную фотографию с зебрами во время поездки в национальный заповедник Кении. На кадре одна из зебр спряталась в тени собрата, а другая — смотрит в объектив камеры. Друг Лодхи, сотрудник лесной полиции Парвин Касван (Parveen Kaswan), выложил уникальный снимок в Twitter и предложил юзерам угадать, какой из зебр принадлежит голова.

Публикация собрала более 500 ретвитов и комментариев, а также тысячи лайков. Пост разделил пользователей сети на два лагеря. Одни утверждали, что ближе к камере стоит левая зебра:

«Левая, если судить по складкам на шее (они указывают на то, что ее голова наклонена вправо), — объясняли комментаторы. — У правой зебры нет складок на шее, так что ее голова спрятана за головой левой особи».

Другие же делали выводы, анализируя положение ушей животных:

«Если судить по ушам, только левая зебра может стоять позади, потому что правая не смогла бы так вывернуть уши. Правильный ответ — правая».

Некоторые принялись шутить, что трудно ответить правильно, когда дело касается зебр.

Несколько пользователей решили, что фотографию специально отредактировали, чтобы запутать людей. В результате автор снимка Лодхи разрешил спор, раскрыв правильный ответ. По его словам, именно левая зебра находилась ближе всего к камере и смотрела в объектив.

Ранее СМИ обратили внимание на видеоролик с «огнедышащим» альпака. Оптическую иллюзию создала игра рассветных солнечных лучей в паре от дыхания животного на морозе.