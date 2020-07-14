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Оптическая иллюзия с головой зебры запутала пользователей сети 

Lenta.ru 2 часа назад
Оптическая иллюзия с зеброй обескуражила юзеров
Фото: Lenta.ru
Фотограф дикой природы из Индии запечатлел в кенийском заповеднике Масаи-Мара двух зебр и создал оптическую иллюзию. Снимок с животными обрел популярность в Twitter и запутал пользователей сети.
Сарош Лодхи (Sarosh Lodhi) сделал необычную фотографию с зебрами во время поездки в национальный заповедник Кении. На кадре одна из зебр спряталась в тени собрата, а другая — смотрит в объектив камеры. Друг Лодхи, сотрудник лесной полиции Парвин Касван (Parveen Kaswan), выложил уникальный снимок в Twitter и предложил юзерам угадать, какой из зебр принадлежит голова.
Публикация собрала более 500 ретвитов и комментариев, а также тысячи лайков. Пост разделил пользователей сети на два лагеря. Одни утверждали, что ближе к камере стоит левая зебра:
«Левая, если судить по складкам на шее (они указывают на то, что ее голова наклонена вправо), — объясняли комментаторы. — У правой зебры нет складок на шее, так что ее голова спрятана за головой левой особи».
Другие же делали выводы, анализируя положение ушей животных:
«Если судить по ушам, только левая зебра может стоять позади, потому что правая не смогла бы так вывернуть уши. Правильный ответ — правая».
Некоторые принялись шутить, что трудно ответить правильно, когда дело касается зебр.
Несколько пользователей решили, что фотографию специально отредактировали, чтобы запутать людей. В результате автор снимка Лодхи разрешил спор, раскрыв правильный ответ. По его словам, именно левая зебра находилась ближе всего к камере и смотрела в объектив.
Ранее СМИ обратили внимание на видеоролик с «огнедышащим» альпака. Оптическую иллюзию создала игра рассветных солнечных лучей в паре от дыхания животного на морозе.
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