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Какие известные компании сотрудничали с Гитлером 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Сложно представить, что такие крупные бренды когда-то сотрудничали Адольфом Гитлером. «Рамблер» расскажет, какие известные компании поддерживали нацистов.

Ford

В 1940 году автомобильный завод Ford во Франции, на оккупированной немцами территории, наладил производство грузовиков и деталей для авиации, которые поступали в распоряжение Третьего рейха. Также интересный факт, что Гитлер в одном из своих интервью назвал Генри Форда своим вдохновителем.

Hugo Boss

Hugo Boss получала крупные заказы на пошив военной формы для нацистов. Глава компании даже начал ввозить рабов из Польши и Франции в качестве дополнительной рабочей силы, чтобы производство униформы не стояло на месте. Сам Хуго Босс не раз утверждал, что сотрудничество с нацистами для него и бренда было необходимостью.

Coca-Cola

В 1941 году в Германии закончился специальный сироп для приготовления Coca-Cola, а немецкий филиал компании не мог приобрести необходимый ингредиент в Америке из-за военных ограничений. Поэтому специально для немцев был создан новый напиток — Fanta.

Siemens

Во время Второй мировой войны компания участвовала в производстве ракет V-1 и V-2, а также разрабатывала проекты крематориев для концлагерей.
С Третьим рейхом также поддерживали сотрудничество IKEA, Volkswagen, Bayer, Kodak, Metro Cash & Carry и многие другие.
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Истории , Видео , Ikea , Coca-Cola , Kodak , Siemens , Ford
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