Какие известные компании сотрудничали с Гитлером 

Сложно представить, что такие крупные бренды когда-то сотрудничали Адольфом Гитлером. «Рамблер» расскажет, какие известные компании поддерживали нацистов.

В 1940 году автомобильный завод Ford во Франции, на оккупированной немцами территории, наладил производство грузовиков и деталей для авиации, которые поступали в распоряжение Третьего рейха. Также интересный факт, что Гитлер в одном из своих интервью назвал Генри Форда своим вдохновителем.

Hugo Boss

Hugo Boss получала крупные заказы на пошив военной формы для нацистов. Глава компании даже начал ввозить рабов из Польши и Франции в качестве дополнительной рабочей силы, чтобы производство униформы не стояло на месте. Сам Хуго Босс не раз утверждал, что сотрудничество с нацистами для него и бренда было необходимостью.

В 1941 году в Германии закончился специальный сироп для приготовления Coca-Cola, а немецкий филиал компании не мог приобрести необходимый ингредиент в Америке из-за военных ограничений. Поэтому специально для немцев был создан новый напиток — Fanta.

Во время Второй мировой войны компания участвовала в производстве ракет V-1 и V-2, а также разрабатывала проекты крематориев для концлагерей.