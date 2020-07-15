Как Советское правительство изменило Кремль 

События Октябрьской революции и последующей Гражданской Войны перевернули всю историю России, во всех сферах жизни. Коснулась это и переноса столицы из Петрограда в Москву, с вселением недавно появившегося советского правительства в Московский Кремль. Интересно то, что изначально большевики не планировали покидать Петроград. Более того, когда Временное правительство планировало переезд в Москву, оно подвергалось резкой критике большевиков. Однако, помимо революции, Россия участвовала в Первой мировой войне уже с катастрофическими для себя последствиями. Немцы приближались к Петрограду, уже взяв Псков. К февралю 1918 года германской армии оставалось до тогдашней столицы страны фактически несколько десятков километров.

Критической была и обстановка в самом городе. Большевики не смогли наладить инфраструктуру, поставки продовольствия, «перезапустить» жизнь города. И это вызывало резкое недовольство местного населения, часть из которого еще недавно горячо поддерживала «дело революции».

В ночь с 10 на 11 марта Ленин и часть советского руководства в поезде, составленном из спальных вагонов, с отрядом латышских стрелков, вооруженных в том числе пулеметами, тайно покинули Петроград и направились в Москву.

Несмотря на всю степень секретности этого переезда, о факте оставления большевиками Петрограда стало известно довольно скоро.

И уже оппоненты большевиков выступили с острой критикой, говоря о том, что Москва сейчас — это «всего лишь большой провинциальный город».

Советская же партийная пресса ответила в том духе, что это «временное явление». И несмотря на переезд Ленина и руководства, Петроград «все равно остается колыбелью революции».

К слову сказать, в Москве дела обстояли ничуть не лучше, если не хуже. Кремль на тот момент пострадал от событий московского октябрьского восстания 1917 года, которое историки называют «первыми боями начавшейся гражданской войны». Многие строения Кремля были разрушены, антисанитария, крысы, отсутствие работающих коммуникаций — вот чем был Кремль на момент приезда «специального поезда» из Петрограда.

А вдоль Кремлевской стены уже были сооружены две «братских могилы», в которых лежали солдаты-красногвардейцы, убитые в боях с юнкерами- эсерами . В общем, «сердце России» являло собой плачевное зрелище. Изначально, прибыв в Москву, Ленин и большевистское руководство расположились в гостиницах «Националь» и «Метрополь». Тем не менее это было «временное место обитания» и в кратчайшие сроки нужно было решать, где располагать постоянную резиденцию.

В тех же числах было проведено заседание Моссовета, в рамках которого для резиденции было предложено три варианта: Дворянский женский институт, Запасной дворец у Красных ворот и собственно, Кремль. Примечательно, что в среде большевистского руководства были и противники заселения за кремлевские стены.

Ряд членов Совнаркома указывал, что Кремль — это популярное для прогулок у москвичей место (а тогда вход в кремлевский комплекс для обычных граждан был практически ничем не ограничен), к тому же именно там в то время был и центр православной жизни страны, Поместный Собор Русской Церкви открылся в 1917 году именно в Кремле, в Успенском Соборе.

Однако Яков Свердлов пресек все эти сомнения, заявив, что «несомненно, буржуазия и мещане поднимут вой — большевики, мол, оскверняют святыни, но нас это меньше всего должно беспокоить. Интересы пролетарской революции выше предрассудков».

Интересы эти на тот момент заключались, скорее всего, в наличии стены, которая бы укрывала новую власть от глаз излишне любопытных и не слишком лояльных к большевикам граждан. Как крепость Кремль неплохо себя показал во время Октябрьского восстания. К тому же на территории Кремля было все, чтобы создать замкнутую автономную систему для проживания и работы там нового большевистского правительства.

Не зря реставрационные работы 1918-1919 годов начались именно со стен и башен. Само же заселение началось тогда же, в конце марта 1918 года.

Естественно, что в рамках переселения большевики закрыли кремлевский корпус для свободных посещений, а охрана составляла около тысячи человек. При этом восстановительные работы в самом кремлевском комплексе велись достаточно медленно, об исправлении ситуации с санитарной обстановкой можно говорить только к 1922 году, когда созданное в 1919 году Лечебно-санитарное управление практически завершило обустройство кремлевской больницы и уничтожило многочисленных крыс на территории. Тогда же Москва была официально объявлена и столицей СССР, что вдохнуло в город «новую жизнь».

Нужно отметить, что впоследствии большевики активно уничтожали или перестраивали многие кремлевские памятники архитектуры. Особенно религиозного значения. По данным историка Константина Михайлова, кремлевский архитектурный ансамбль лишился более половины объектов. Но в итоге стал этаким «городом в городе», автономной административно-территориальной единицей в центре Москвы.