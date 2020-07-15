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Фразы, которые отпугнут телефонных рекламщиков 

Елизавета Назарова 50 минут назад
Фразы, которые отпугнут телефонных рекламщиков
Фото: depositphotos.com
Надоедливые рекламные звонки донимали практически каждого человека. В последнее время активизировались не только телефонные мошенники, но и те, кто продает свои услуги по телефону. "Рамблер" рассказывает, как от них отвязаться.

Скажите, что записываете разговор

Если вам пытаются продать навязчивую рекламу по телефону, скажите, что у вас стоит специальная программа, которая все записывает. Как правило, ваши данные попали к компании незаконно, если вы не оставляли их самостоятельно, поэтому они исключают номер из списка обзвона.

"У меня нет денег"

Начните жаловаться на жизнь и бедность. Расскажите, что у вас нет денег даже на еду, пожалуйтесь на кредит и ипотеку. Долгий разговор с оператором даст ему знать о том, что вы явно не хотите и не можете покупать их услуги, а значит, вы не их аудитория. Вам звонить больше не будут.

Предлагайте свои услуги

Всем известна фраза о том, что лучшая защита — это нападение. Может, у вас в доме есть ненужный хлам, который вы хотите продать? Расскажите человеку, что у вас тоже есть то, на чем вы хотите заработать. Надоедливых собеседников рекламные компании сразу исключают из телефонных без.

Притворитесь ребенком

Попробуйте сделать детский голос и скажите, что родители не разрешают вам разговаривать с незнакомцами по телефону. подтвердите свои имя и фамилию но скажите, что в базе данных перепутана дата вашего рождения. Детям рекламировать ничего не будут, поэтому ваш номер исключат из базы.
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