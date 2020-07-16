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Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР 

Lenta.ru 1 час назад
Фото девушки посчитали доказательством нищеты СССР
Фото: Lenta.ru
Пользователи Twitter посчитали доказательством нищеты СССР фотографию, опубликованную в аккаунте «Исторические Фото». На снимке была запечатлена девушка в шляпе из газеты. Многие юзеры посчитали, что это произошло из-за того, что у советских граждан не хватало денег на головной убор.
«Девушка в шляпе из газеты. Забытое искусство. Хабаровск. СССР. 1970-е. Фотограф Дин Конгер», — говорится в подписи к фото.
В комментариях пользователи обратили внимание на то, что девушка была именно в сделанном из газеты головном уборе, посчитав это подтверждением бедности граждан Советского Союза.
«В какой нищете мы жили», — написал gierkov. С ним согласился и Strannik27, отметив, что «нищета и не такое выдумает». По словам vladimir72vladi, «нормальных шляп в совке не делали», поэтому «приходилось заниматься оригами».
Некоторые заметили, что газеты в целом были важным предметом в СССР. Кто-то упомянул их ценность для маляров, а кто-то — что на них разделывали рыбу, резали овощи и хлеб. Были и те, кто призвал смотреть не на шляпу, а на красоту девушки.
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