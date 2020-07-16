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Опасные фразы, отпугивающие ваши деньги 

Мира Маркина 49 минут назад
Опасные фразы, отпугивающие ваши деньги
Фото: depositphotos.com
Прежде чем сетовать на безденежье, подумайте, как часто вы сами отпугиваете деньги. "Рамблер" выбрал несколько фраз, которые препятствуют финансовому благополучию и регулярно оставляют вас с пустым кошельком.

"Отдашь, как будут деньги"

Неслучайно говорят: предоставляйте в долг лишь ту сумму, с которой готовы расстаться навсегда. Должники не всегда спешат возвращать чужие деньги. Что уж говорить о ситуации, когда люди не обговаривают конкретные сроки. Если вы пока не готовы заниматься благотворительностью, занимайте деньги с осторожностью, а лучше старайтесь этого не делать.

"Живем лишь раз!"

Такой девиз делает жизнь героев голливудских фильмов лишь интереснее. Но в реальности он порой приводит к печальным последствиям. Представьте: вы целый год откладывали деньги на покупку автомобиля, но потом вмиг решили спустить все сбережения на бесполезную модную технику или дорогие обновки. Какое-то время спонтанные покупки будут вас радовать, но эйфория быстро пройдет, и вы начнете жалеть о том, что были слишком расточительны.

"Брачный контракт — для жадных скупердяев"

Думаете вы и решаете не посещать юриста перед ЗАГСом. И правда, зачем? Ведь вы уверены в искренности своих чувств и чувств своей второй половинки. Вот только от разводов не застрахован никто и будет очень обидно во время расставания остаться без своих сбережений, которые были скоплены задолго до того, как вы пошли под венец.
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