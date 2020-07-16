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Почему я никогда не буду брать кредит 

Мира Маркина 4 часа назад
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
До 18 лет я жила в кредит. Потому что мои родители не умели жить по-другому. За это время мне так осточертела эта жизнь в долг, что я зареклась, — никогда не возьму кредит. Даже если у меня в кошельке не останется ни копейки. Настолько родители своим образом жизни привили мне отвращение ко всем этим займам, которые в конечном счете лишь загоняют тебя в замкнутый круг.
Во-первых, кредиты — это блажь. Многие люди берут их отнюдь не из острой необходимости. Они могут вполне неплохо зарабатывать, но, как известно, денег всегда не хватает, а новый iPhone хочется, Оттого они сначала берут кредит на очередной гаджет, затем на отпуск, а после на ремонт в квартире. Мои родители, к примеру, несколько раз брали кредиты для того, чтобы "красиво пожить": месяц походить по ресторанам, купить маме дорогое платье, мне — игрушки, папе — ноутбук. Мы вполне могли обойтись без всего этого. Меня невероятно бесит, что люди вместо того, чтобы искать способы заработать больше, просто берут кредит за кредитом, а потом не могут с ними расплатиться.
Во-вторых, кредиты — хуже алкоголизма и наркотиков. Это самая настоящая зависимость. Каждый раз, с горем пополам закрыв очередной кредит, родители клялись и божились, что больше не пойдут в банк за новым займом. Но очень скоро они снова оказывались там, потому что уже привыкли жить на широкую ногу. В нашем случае, в конце концов банки перестали выдавать родителям кредиты. Ведь мало того, что они брали их регулярно, им не хватало денег, чтобы эти кредиты закрывать. Отца даже коллекторы вызывали в суд и грозились отнять имущество. Настолько все было плохо.
И наконец, в России кредиты предоставляют на максимально невыгодных для заемщика условиях. Приходя в банк за деньгами, в эйфории вы игнорируете все, что написано мелким шрифтом. А потом выясняется, что, когда счет на банковской карте окажется на нуле, вам придется выплатить сумму в разы больше той, которую вы занимали.
Это приводит к тому, что в течение долгих лет вы отказываете себе буквально в каждой мелочи, лишь бы поскорее закрыть все долги. Но, как я уже сказала выше, закрыв один кредит, вы непременно возьмете следующий.
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Истории , Видео
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