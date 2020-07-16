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Историк спецслужб: первым шпионом был Адам, который подглядывал за Евой 

РИА Новости 3 часа назад
«Первым шпионом был Адам, который подглядывал за Евой»
Фото: © РИА Новости / Елена Висенс
Хоть на час агентом 007 хотели бы стать многие. Уже 18 лет у них есть такая возможность. 16 июля 2002 года в Вашингтоне был торжественно открыт музей международного шпионажа. Эта история о том, какие шпионы были раньше и какие они сейчас.
Музей международного шпионажа в Вашингтоне собрал за время своего существования уникальную коллекцию шпионских артефактов и инструментов. Здесь можно увидеть кольцо-пистолет, часы-видеокамеру, каблук-передатчик, ядовитый зонтик, замаскированный под помаду одноразовый пистолет "поцелуй смерти" из арсенала КГБ 1960-х годов, и даже машину Джеймса Бонда Aston Martin DB5. Реальные устройства на экспозиции перемешаны с кинематографическим реквизитом.
На одном из этажей музея восстановлена атмосфера Берлина времен холодной войны. В туннеле, имитирующем подземный лаз в советский сектор, установлены компактные стиральная машина и сушилка, которыми пользовались западные копатели. Выходить из подземелья они должны были чистыми, не вызывая подозрений.
Подобные музеи существуют в разных странах мира, рассказал в интервью радио Sputnik историк спецслужб, автор книг о разведчиках Николай Долгополов.
"Помимо Вашингтона музеи разведки открыты, в том числе, и в России. Там работают профессиональные экскурсоводы, бывшие разведчики. Работает прекрасный музей ФСБ. Там много интересных артефактов, которые бережно хранились. В Санкт-Петербурге есть музей политической истории. Фактически это тоже музей разведки, обладающий уникальными экспонатами", — говорит Николай Долгополов.
© YouTube-канал "Посылки из Китая" / Ручка со встроенной видеокамерой
Вообще, изучение истории шпионажа — увлекательнейшее занятие. Например, в древней Индии разоблаченные шпионы изображали демонов и богов, чтобы их отпустили. Китайский стратег Сунь-цзы обманывал собственных разведчиков, чтобы дезинформировать противника. Эта тактика, кстати, используется и сейчас. Американского писателя Эрнеста Хемингуэя советские спецслужбы завербовали в 1941 году накануне его поездки в Китай. Правда, ценной информации он не давал. А легендарного советского шпиона Геворка Вартаняна в 19-летнем возрасте, не побоявшись возложить на него колоссальную ответственность, отправили в Иран.
Разведка существовала везде и всегда, независимо от времени и государства, считает Николай Долгополов:
"Первым разведчиком был Адам, который подглядывал за Евой. В Древнем Египте существовала хорошо налаженная система разведки. Древние римляне ей славились. У нас еще при Иване Грозном существовала полуофициальная разведка, которая в других странах выполняла очень серьезные задания царя, выясняла их силы и намерения".
Что касается шпионских "гаджетов", то в разные времена каких их только не было. Существовал целый "набор Гудини", который разведчики прятали в… прямой кишке. С его помощью они могли освободиться из-за решетки или взломать сейф. Капсулу с цианидом часто прятали в очках, чтобы суметь быстро ей воспользоваться при разоблачении. В 1970-х годах агенты ЦРУ закладывали радиомаяки в сделанные из пластика собачьи какашки. В эти же годы советская контрразведка обнаружила искусственный пень. Вмонтированное в него устройство перехватывало сигналы советской ракетной системы и передавало их на американский спутник-шпион. В 2006 году на "шпионском камне" погорели британские дипломаты. Электронный тайник с передатчиком был замаскирован под обычный булыжник.
© РИА Новости / Замаскированное под камень средство связи
Впрочем, с развитием коммуникационных технологий потребность в специальных шпионских устройствах постепенно отпадает. Современный смартфон при желании расскажет о его хозяине все. Или почти все. Именно поэтому отдельных разведчиков сегодня обучают методике распознавания звуков нажатия клавиш. Им достаточно слышать, как человек работает на компьютере. А дальше — дело техники. Напечатанный текст будет полностью воспроизведен профессионалом.
"Любая страна, которая хочет присутствовать на международной арене в качестве мировой державы, должна обладать своей разведкой. Во всем мире есть люди, которые ей занимаются. Но методы и способы достижения успеха самые разные", — отмечает Николай Долгополов.
Закончим словами историка спецслужб, что "битва" идет везде и всегда, она тихая и невидимая. А если она становится видимой, то это провал!
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Истории , Статьи , Николай Долгополов , Джеймс Бонд , Эрнест Хемингуэй , Иван Грозный , Геворк Вартанян , ФСБ , ЦРУ , РИА Новости , ИА Sputnik
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