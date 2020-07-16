В Италии рассказали, как теперь играть в карты 

В одном из регионов Италии, Ломбардии, издали новый указ об ограничительных мерах, связанных с пандемией коронавируса. Теперь местные жители могут не носить маски на открытом воздухе. Еще один пункт указа коснулся неожиданного аспекта — правил игры в карты. Журналист Андрей Мальгин , живущий в Италии, рассказал об этом на своей странице в Facebook.

Так, губернатор Ломбардии разрешил итальянцам играть в карты, но только в масках. Исключение составляют члены одной семьи. Кроме того, после каждой партии необходимо менять колоду на новую в целях безопасности.

"Санитарные требования к карточной игре, изложенные губернатором Фонтаной, столь подробны, что уже стали предметом насмешек", — написал журналист.

Помимо правил игры в карты, губернатор рассказал, как правильно дезинфицировать бильярдные столы. В этом же указе он разрешил в барах и парикмахерских выкладывать свежие газеты для посетителей баров. Однако в ресторанах все еще должны измерять температуру персоналу и всем гостям.

По словам Андрея Мальгина, изменения коснулись и авиаперевозок. Согласно новым постановлениям, теперь итальянцы смогут брать с собой ручную кладь. А все прибывающие не из стран Шенгена туристы, в том числе из России, будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

Кроме того, сейчас в Италии остро стоит вопрос зараженных коронавирусом беженцев.

"Одиннадцать беженцев из Пакистана, привезенных на Сицилию на судне Fiorillo, сегодня были перемещены в военный госпиталь Селио в Риме. Вечером туда же прибудут 13 граждан Бангладеш, которых выловили у берегов Калабрии. У всех у них вирус в бессимптомной форме", — рассказал Мальгин.

Согласно последним данным, в Италии зафиксировано более 243,5 тысячи случаев коронавируса.