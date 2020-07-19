Как распознать провинциала

Откуда человек родом, как правило, не имеет значения. Но, тем не менее, городской житель почти всегда сможет узнать в толпе провинциала. По каким же признакам они выделяются расскажет «Рамблер».

Простота

Нет, в этом пункте речь идет не о внешнем виде и речи. Тут посыл в том, что приезжие проникаются красотой обычных вещей, к которым городские жители уже давно привыкли. Например, архитектурными постройками или зелеными парками, которых в провинции не найти.

Поведение

Провинциалам не всегда удается сдерживать свои эмоции, если они увидели что-то, что противоречит их привычной среде. Это, своего рода, чувство такта, которое, к сожалению, у многих из приезжих отсутствует. Кроме того, люди из других городов редко бывают толерантными.

Бескультурие

Как правило, провинциалы ведут себя очень громко и порой даже вызывающе. Там, где приезжие — везде шум.

Внешний вид

Провинциалы особое внимание уделяют своему облику. Им хочется соответствовать тому обществу, которое они долгие годы рисовали в своей голове. Но, по факту, городские жители — это не идеально выглаженные костюмы, высокие шпильки и шикарные укладки. Это, скорее, помятые, вечно опаздывающие, лохматые жители столицы. А приезжие так выглядеть себе не позволяют, стремясь лишний раз блеснуть нарядом, чтобы побыстрее влиться в «тусовку».

Диалекты

Как бы то ни было, но в каждом городе свои диалекты и так называемый «сленг». Поэтому приезжих часто выдают их слова-паразиты, о значении которых столичные жители и не подозревают.