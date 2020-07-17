Почему в квартирах такие низкие потолки

Существует некоторая разница в высоте потолков в зависимости от типа жилья и года постройки. В советских домах потолки обычно высоты небольшой: от 2,5 до 2,7 метров. А в домах досоветских временен потолки порой превышают и 3 метра. Сейчас высота потолка прямиком зависит от того, какого класса ваш дом. «Рамблер» расскажет, кто придумал дома с потолками разной высоты.

Почему раньше потолки были высокими?

В досоветском периоде технологии строительства были другими. Высокие потолки были необходимы из-за печного отопления и концентрации продуктов горения. Дом был построен таким образом, чтобы собирался под потолком и не тревожил жителей так, как в маленьком доме.

Большие окна помогали использовать естественное освещение, так как электричества в привычном для нас объеме тогда еще не было. Так же запас воздуха и хорошая проветриваемость помещения помогали в профилактике туберкулеза. То есть у высоких потолков есть функциональное объяснение.

Традиция с высокими потолками перешла в период сталинской застройки, но эти квартиры уже строились далеко не для простых людей.

Кто придумал хрущевки?

Низкие потолки пришли в нашу жизнь вместе с массовой застройкой. Мощное развитие промышленности повлияло на приток рабочих в города, теперь дома строились не для комфорта, а скорее ради крыши над головой.

За высоту потолков советского периода отвечал французский архитектор Ле Корбюзье, который стал автором принципа «Модулор». Эта система помогала высчитывать размеры будущего жилья, исходя из пропорций человека.

Расчеты проводились по такой схеме: берем рост среднего человека, добавляем расстояние его вытянутой руки и получаем 2,26 метра. Это оптимальная высота потолка для того, чтобы проживающий в доме мог самостоятельно поменять лампочку.

Наши архитекторы взяли идею на заметку, но добавили еще 24 см, чтобы лампочку можно было вкрутить, стоя на стуле (или чтобы свободно ходить с вытянутыми руками). Так появились дома с высотой потолка 2, 5 метра.

Проблема таких жилищ заключается только в том, что при большом скоплении людей в них действительно маловато кислорода.

В чем плюс высокого потолка сегодня? Еще в 1966 году исследователь Э. Холл объяснил положительные эмоции людей, находящихся в соборе тем, что объем помещения влияет на чувство свободы.

Чем больше пространства вокруг, тем проще мыслить и находить неочевидные решения. Именно поэтому в офисах сейчас используется концепция open space с высокими потолками и просторными залами.

В домах с высокими потолками общий объем воздуха превышает 45% по сравнению с обычной квартирой. Это влияет на настроение, снижение утомляемость и тревоги.

А за счет больших окон и обильного естественного света бактерии распространяются меньше, человек получает необходимый витамин D.

Минусами таких домов могут стать деревянные крыши, отсутствие подвалов и риск завести тараканов в качестве домашних животных. А так же на покупку такой квартиры трудно оформить ипотеку.