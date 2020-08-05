В Сети вспомнили самую отвратительную еду из детства

Пользователи Twitter вспомнили самую отвратительную еду, которую ели в детстве. Своими историями они поделились под постом девушки с ником «фасОлька».
По ее словам, она до сих пор помнит манную кашу с тефтелями в морковной подливе из детского сада, хоть и ходила туда всего одну неделю.
«А в школе готовили суп с макаронами, делая зажарку для которого в сковороду сливали все масло мира по ощущениям, ибо в тарелке на этом супе был прям слой жира, а после еды долго тошнило»,
Ужасными блюдами пользователи сети посчитали большинство позиций из меню школьной столовой. Среди них назвали молочный суп с макаронами, подливу, молоко с пенкой, гороховое пюре, макаронную запеканку, манную кашу с комочками и тушеную капусту.
Отвратительной едой также признали холодец и различные виды заливного.
«Бабушкин холодец, в котором были чуть ли не куриные ножки и свиная волосатая шкура »
Пользователи вспомнили о том, что в детстве их часто заставляли есть.
«Помню, как шла вся в слезах и думала, что не выдержу и выплюну, но мне говорили, что, если так сделаю, меня заставят это сожрать»,
«У меня травма детства, ибо я терпеть не могу молоко/изюм/любые сухофрукты, а они там все плавают в молоке. Я это не ела, и меня оставляли за столом и заставляли давиться этой блевотиной, пока остальные дети давно уже играли»,
— добавила «Просто ведьма».
При этом некоторые отметили, что после того, как они съедали неприятную еду по принуждению, их тошнило.
Ранее пользователи Twitter из разных стран рассказали о странных вкусовых предпочтениях, которые имели в детстве. Радиоведущий Сэм Сандерс, опубликовавший пост, отметил, что, когда ему было восемь лет, он всегда носил с собой бутылочку яблочного уксуса, который время от времени пил.