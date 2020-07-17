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Что пили в СССР вместо «Колы» 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Что пили в СССР вместо «Колы»
Фото: depositphotos.com
Газировка Coca‑Cola появилась в Советском Союзе только после Олимпиады-1980 в Москве. Однако в СССР производили свои, отечественные лимонады, которые по составу были гораздо лучше западных аналогов. Срок годности большинства из них не превышал семи суток. "Рамблер" рассказывает, какую газировку пили в Советском Союзе и из чего она были сделана.

"Колокольчик"

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Газированная вода "Колокольчик", как и другие лимонады, продавалась в стеклянной бутылке. Она была прозрачного цвета и изготавливалась из экстракта колокольчика. Еще в Древней Руси из него делали медовый напиток.

"Байкал"

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"Байкал" был советским аналогом "Пепси" и "Колы". Однако цвет — единственное, что их объединяло. Рецепт "Байкала" придумали в 1973 году. Газировку делали из зверобоя, солодкового корня и пихтового масла. Считалось, что она обладает тонизирующими свойствами из-за содержания трав.

"Дюшес"

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Рецепт "Дюшеса" придумали еще в 1930-х годах. Он стал одним из первых и самых популярных газированных напитков в СССР. При его изготовлении использовали сироп груши сорта Дюшес, которую выращивали в Грузии, Армении, Крыму и на Северном Кавказе.

"Саяны"

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Еще один любимый в Советском Союзе напиток — "Саяны". Газированную воду назвали в честь гор в Сибири. Ее делали из лимонадной основы и экстракта травы левзеи, за счет которой напиток приобретал зеленовато-золотистый цвет и оригинальный вкус. "Саяны" начали производить в конце 1950-х годов.
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