Эта трагедия до сих пор вызывает споры – версии произошедшего и сегодня разнятся.

Что тогда случилось

В начале июня 1988 года возле Арзамаса взорвался грузовой состав. Погибло более 90 человек и сотни получили ранения: рванули вагоны с десятками тонн гексогена, аммонала, тротила, аммонита и других взрывчатых веществ – они были необходимы казахстанским горнодобывающим предприятиям для производства работ по дроблению камня. Три вагона состава, который следовал из Дзержинска в Казахстан, утром 4 июня взорвались на подъезде к Арзамасу. От этого взрыва сдетонировали и остальные вагоны. Взрыв был чудовищной силы – погиб 91 человек и свыше 1 500 получили ранения разной степени тяжести. В общей сложности рвануло 120 тонн взрывчатки.

Какими были последствия

Взрыв в Арзамасе уничтожил свыше 150 домов, оставив без крова более 800 семей. Сотни метров железнодорожного полотна были уничтожены, вышла из строя коммунальная инфраструктура станции Арзамас-1 – электросети, газопровод. Пострадали здания двух больниц, почти 50 детсадов, свыше десятка школ и более 60 магазинов. Урон разной степени тяжести был нанесён 160 арзамасским промышленным объектам.

Теракт или преступная халатность?

На этот вопрос до сих пор нет определённого ответа. Основная, официальная, версия взрыва – несоблюдение правил безопасности при погрузке и перевозке потенциально опасных грузов. Однако точная причина произошедшего не ясна и сегодня, хотя на месте трагедии летом 1988 года работала правительственная комиссия.

Среди сторонников версии о диверсии есть многочисленные свидетели, утверждавшие, что перед взрывом видели дым, который бывает при горении бикфордова шнура. Впрочем, расстояние до состава было значительным, и поэтому эту гипотезу следователи во внимание не приняли. Позднее, уже в нулевых, высказывались предположения о теракте. Но они документального подтверждения не нашли.

В качестве главной версии следствие рассматривало самоподрыв взрывчатки в результате внешнего воздействия (такое случается) – тонны взрывчатого вещества либо сдетонировали от искры, выбитой колёсами состава, либо она же воспламенила газ на повреждённом участке, проходившем через железнодорожное полотно, что, в свою очередь, привело к взрыву в составе.

Техника безопасности при погрузке и перевозке взрывчатки на самом деле соблюдена не была, что, в сущности, и стало основной причиной такой масштабной трагедии: гексоген насыпали, как песок, а сами вагоны с взрывчаткой даже не отделили от других в составе поезда.