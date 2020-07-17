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Почему в СССР перед войной были популярны немецкие имена 

Русская семерка 6 часов назад
Почему перед войной были популярны немецкие имена
Фото: Русская семерка
Мода — явление социальное, свидетельствующее об отношении большинства населения к различным аспектам жизни: от цвета шляпок до научных теорий; от музыкальных произведений до технических приспособлений; от видов спорта до имен, которые родители дают своим детям. Мода может быть и сиюминутной — до выпуска новой блестящей побрякушки, и относительно долговечной, охватывающей десятилетия. Например, в 30-е годы ХХ века советские ребятишки часто получали немецкие имена, и это тоже было веянием времени. Почему же возникла такая мода?

Победа мирового пролетариата

За годы Великой Отечественной войны, которые принесли нашему народу невиданные доселе потери и страдания, жители СССР успели проникнуться неприязнью ко всему немецкому. Дети отказывались учить язык Шиллера и Гете в школах, а к людям с именами, имеющими германское происхождение, другие граждане относились с настороженностью: «Чего нам ожидать от этого Фрица или Ганса? А может, он — фашист?»
Вот так когда-то модные немецкие имена сослужили плохую службу их носителям. А ведь родители называли своих детей с лучшими побуждениями.
После Великой Октябрьской революции романтичным комсомольцам мечталось о победном шествии коммунистической идеологии по всем странам и континентам.
Желая подчеркнуть свой интернационализм, Макары и Егоры называли своих сыновей Августами и Георгами, а дочерей — Мартами и Агатами.
Германия всегда была для России образцом для подражания, откуда заимствовалось все: технические новшества; военные разработки; новые взгляды. Поскольку идеологами коммунизма тоже оказались подданные этой страны — Карл Маркс и Фридрих Энгельс, то интерес ко всему немецкому среди народа был вполне оправдан.
16 апреля 1922 года Советская Россия и Германия заключили Рапалльский договор, заложивший основы долгосрочного сотрудничества двух стран не только в экономической, но и в военно-технической сфере. Кроме того, русские коммунисты всегда поддерживали тесные связи с немецкими единомышленниками, рассчитывая на экспорт революции в Германию.
А тот факт, что 31 июля 1932 года на выборах в рейхстаг большинство голосов избирателей получила Национал-социалистическая рабочая партия Германии, возглавляемая Адольфом Гитлером, в СССР сочли малозначительным, преходящим событием. Никто не ожидал, что через несколько лет над миром нависнет настоящая угроза.

В честь известных борцов за идею

Когда сторонники фашизма, умело манипулируя массовым сознанием, захватывали все новые рычаги влияния в Германии, в СССР продолжали считать немцев идеологически близким народом. Основным иностранным языком, изучаемым в советских школах, был именно немецкий. Считалось, что образованный человек обязательно должен быть знаком с литературой Германии.
Комсомольцы внимательно следили за классовой борьбой, которую ведут в других странах братья-коммунисты. Газеты того времени часто писали о событиях, происходящих в Европе, а имена немецких товарищей были у всех на слуху: Эрнст Тельман, Роза Люксембург, Лео Йогихес, Карл Либкнехт, Клара Цеткин, Отто Рюле, Пауль Леви, Генрих Брандлер, Август Тальгеймер, Герман Реммеле, Гейнц Нейман, Лео Маттик и другие.
Желая продемонстрировать всем свою приверженность идеалам интернационализма и классовой борьбы за победу мирового пролетариата, жители СССР называли своих детей в честь немецких товарищей. Так в наших краях появились Энгельсы Ивановичи и Отто Викторовичи.

Культурное влияние

Немецкая литература, которую без преувеличения можно назвать великой, тоже внесла свой вклад в формирование моды на соответствующие имена. Советских ребятишек называли в честь Иоганна Вольфганга фон Гете, Фридриха Шиллера, Генриха Гейне, Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Германа Гессе, Томаса Манна. Наиболее известные герои литературных произведений тоже становились примерами для подражания, в честь которых называли детей.
Впрочем, источником для продвижения немецких имен в советский народ были и произведения отечественных классиков. Например, второй человек в космосе — герой Советского Союза Герман Степанович Титов (1935-2000 гг.) — был назван в честь пушкинского персонажа. Отец будущего космонавта работал учителем русского языка и литературы в селе Верх-Жилино Алтайского края и, как гласит официальная биография, назвал своего сына в честь героя повести А. С. Пушкина «Пиковая дама».
По одной из версий, именно немецкое имя помешало летчику-испытателю Герману Титову стать первым космонавтом в истории человечества.
Дескать, для официальной пропаганды имя Юрия Гагарина звучало намного лучше. Все же, в памяти народа еще были очень живы ужасы минувшей войны.
Распространение немецких имен в СССР в какой-то мере было связано и с другими отраслями культуры, успешно развивавшимися в Германии. Кого-то из советских детей могли назвать в честь великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Вильгельма Рихарда Вагнера, Георга Фридриха Генделя и других. Некоторые родители давали своим ребятишкам имена известных ученых, надеясь, что их дети вырастут умными и талантливыми. Малышей могли назвать в честь Готфрида Лейбница, Роберта Коха или Макса Планка.
Имя, данное человеку при рождении, в какой-то степени задает определенный вектор его судьбы. Например, информация о знаменитом тезке может заинтересовать ребенка и повлиять на выбор будущей профессии. Это не значит, что всякий Карл решит всерьез заниматься политэкономией, как Маркс, но кто знает?
Мода на немецкие имена прошла с началом Великой Отечественной войны, понятно почему.
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Истории , Юрий Гагарин , Людвиг Бетховен , Фридрих Шиллер , Фридрих Гендель , Теодор Гофман , Томас Манн , Роберт Кох , Франц Шуберт , Фридрих Энгельс , Рихард Вагнер , Герман Титов , Карл Маркс , Герман Гессе , КПРФ
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