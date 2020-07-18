Как Хрущеву удалось отобрать власть у Берии 

После смерти Иосифа Сталина весной 1953 года в политических кругах между его сподвижниками развернулась серьезная борьба за власть.

Изначально в погоне за властью участие приняли два самых влиятельных деятеля — Берия и Маленков. Берия на тот момент возглавлял советские спецслужбы. Маленков в последние месяцы жизни Сталина замещал его в руководстве центральным аппаратом страны. Никиту Хрущева как серьезного противника никто не воспринимал. Хотя в конечном итоге руководящий пост в партии занял именно он.

Как все было на самом деле

Экстренное заседание было организовано еще при жизни Иосифа Виссарионовича. На нем Берия заявил, что состояние правителя крайне тяжелое. В этот же день 5 марта власть разделили следующим образом: Григорию Маленкову отвели пост Председателя Совета министров, Берию назначили его заместителем и министром внутренних дел. Этот тандем и должен быть разделить власть в стране. На самом деле фактическим главой государства стал Лаврентий Берия, а Маленкова считали лишь политическим прикрытием.

С первых месяцев правления Берия взял курс на проведение серьезных реформ, которые, по его мнению, должны были коренным образом изменить страну. На 1953 год их пришлось немало — всеобщая амнистия, прекращение процессов против политических заключенных и др. Лаврентий Павлович хотел ликвидировать колхозный строй и расширить права всех республик в составе СССР. Он держал курс на сближение с западными странами. Кроме того, в этот период началась серьезная подготовка к разоблачению сталинского режима.

Такие серьезные реформы были не на руку многим его соратникам. И уже летом против Берии был организован заговор. Его арестовали прямо в рабочем кабинете. И в этом решающую роль сыграл сам Маленков. В надежде избавиться от такого опасного партнера он совершил предательство и перешел на сторону организаторов заговора. Берии предъявили наспех сфабрикованные обвинения и отправили в тюрьму. Его обвинили в организации сталинских репрессий, в шпионаже, объявили врагом народа.

Суд приговорил Берию к высшей мере наказания. Лаврентия Павловича лишили всех почетных званий и уже 23 декабря приговор привели в исполнение.

Кто пришел к власти

После всех этих потрясений к власти приходит Хрущев, которого изначально вообще не рассматривали как конкурента. Он переиграл самого Берию, и в сентябре 1953 года занял должность первого секретаря ЦК коммунистической партии. Буквально за год своего правления Хрущев фактически сконцентрировал власть в одних руках. Даже Маленков, возглавляя Совет Министров, не смог ему противостоять, и в начале 1955 года был снят с занимаемого поста.

Хрущев направил все силы, чтобы изменить внутреннюю политику. И одной из его заслуг, которой он позже сам и воспользовался, стала отмена высшей меры наказания для государственных деятелей. После своей отставки в 1964 году он вышел на пенсию и последние годы жизни провел на даче.