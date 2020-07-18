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Битва за «мозги»: как СССР и США «охотились» за учеными Третьего Рейха 

Русская семерка 6 часов назад
Как СССР и США «охотились» за учеными Третьего Рейха
Фото: Русская семерка
Вторая мировая война закончилась для мировых разведок намного позже, чем для простых смертных. Третий Рейх располагал богатейшим интеллектуальным ресурсом, и этот ресурс нужно было делить.

Особая ситуация

Условия для развития науки в Третьем Рейхе были особые. Властью поощрялись даже исследования в тех областях, на которые в других государствах наложено право вето. Это касается и военных разработок (химическое и бактериологическое оружие), и экспериментов над людьми, которые проводились в нацистских концентрационных лагерях.
Развита в Третьем Рейхе была в основном прикладная наука. Страна готовилась к большой войне, и нужно было приложить максимум возможных усилий, чтобы обеспечить растущую армию и нарастить военные «мускулы». Все ученые, работающие на немецких проектах были потенциально интересны всем союзникам, но в основную борьбу за них вступили США и Советский Союз. Это стало преддверием Холодной войны.

Операция «Скрепка»

Первую разведку высоких технологий Третьего Рейха организовали, как ни странно, французы. В 1943 году ими была создана спецслужба «Марко Поло». Но разведка была французская, однако сведения отправлялись прямиком в США и Великобританию. «Охота за головами» специалистов Третьего Рейха была одним из самых приоритетных направлений деятельности союзников.
В ноябре 1944 года Объединенный комитет начальников штабов США создал «Комитет промышленно-технической разведки». Управление стратегических служб в рамках секретной операции Overcast занялось вывозом немецких ученых для работы в США. Самой «вожделенной головой» был для американцев фон Браун. К его обнаружению спецслужбы привел список из 1500 ученых, найденный в туалете разбомбленного Кёльнского университета. Вернер фон Браун стоял в этом списке на первом месте.
Как оказалось впоследствии, решение о сдаче американцам было принято учеными заранее. Фон Браун даже был помещён под арест за высказывания «пораженческих» взглядов.
Долго операцию Overcast держать в секрете не получилось. О ней узнали американские СМИ и сразу назвали программу «ввозом в страну нацистских преступников». Для избежания огласки в марте 1946 года операцию переименовали в Paperclip, а немецкие ученые числились по документам «жертвами нацизма». «Скрепка» — потому что скрепками крепили новые, чистые биографии немецким ученым.
В ходе операции «Скрепка» более 700 ученых из нацистской Германии приняли непосредственное участие в формировании и вошли в состав ЦРУ, АНБ и других правительственных учреждений США.

Жертвы нацизма

Президент США Трумэн не давал официального хода операции по вывозу из Германии специалистов до августа 1945 года. Он подчеркивал, что запрещена вербовка США специалистов с нацистским прошлым.
Под категорию «с нацистским прошлым» попадали почти все будущие фигуранты операции «Скрепка», трое же ученых, стратегически нужных США — Вернер фон Браун, Артур Рудольф и физик Губертус Штругхольд — были и вовсе классифицированы до этого как «угроза безопасности силам союзников».
Однако Объединенное агентство по целям разведки, которое занималось операцией нашло «оригинальный» способ обойти закон — просто-напросто «забелив» биографии, убрав из них все о связи с нацизмом, а некоторым ученым — придумав новые.
В Америке вынужденные переселенцы не бедствовали. Они работали в хороших условиях за солидные деньги, а Вернер фон Браун даже стал лицом таблоидов.

Фон Браун

Самой крупной и известной «добычей» американской разведки стал уже упомянутый ранее Вернер фон Браун, создатель немецкой ракеты «Фау». Он привел Америку к высадке на Луну, а сам стал медийным лицом. Большой удачей в жизни Брауна можно считать его встречу с Уолтом Диснеем.
Продуктом их совместного труда стали три фильма: «Человек в космосе», «Человек и Луна», «Марс и другие». В эпоху, когда телевидение ещё не считалось доходной платформой, Дисней заключил контракт с «Эй-Би-Си» и не прогадал. По самым скромным подсчетам трансляции увидело больше 100 миллионов телезрителей.
В фильмах сам фон Брун рассказывал о космосе, показывал макеты ракет и лунных станций. Президент США Эйзенхауэр сам позвонил Диснею и попросил копию пленки.
Хотели заполучить материалы нашумевших программ и в СССР: профессор Леонид Седов обратился к Фредерику Дюранту, президенту Международной федерации астронавтов с просьбой достать копию. Попала ли копия в СССР — история умалчивает.

Наши взяли

Советский Союз также проявлял большой интерес к специалистам Третьего Рейха. Их поисками в 1945 году руководили ряженые полковники — будущие академики, физики Арцимович, Кикоин, Харитон, Щелкин. Руководил операцией первый заместитель Лаврентия Берии Иван Серов.
Общее число намеченных к депортации ученых, инженеров и рабочих составляло примерно 2200 человек. Это были ракетчики, атомщики, электроники, оптики, радиотехники, химики.
Их вывезли организованно и тайно — ранним утром 22 октября 1946 года к домам ученых подъехали армейские грузовики — поезд — СССР.
По подсчетам историков Хазанова и Соболева «около 500 ученых планировалось направить на предприятия Министерства вооружения. [С-BLOCK]
350 — на предприятия Министерства средств связи,
30 — в распоряжение Министерства сельхозмашиностроения (под этой вывеской с 1946 г. велись работы по твердотопливным ракетным снарядам, в частности, по крылатой ракете типа Хеншель Hs 293),
25 — на судостроительные предприятия. С учетом членов семей численность депортируемых немцев равнялась 6-7 тысяч человек».
Кроме ученых, советские разведчики также нашли 200 тонн металлического урана. По признанию Курчатова, эта находка сократила работу над бомбой на год-полтора. Еще больше урана из Германии успели вывезти США, как, впрочем, и специалистов во главе с руководителем атомного проекта, нобелевским лауреатом Вернером фон Гейзенбергом.
Помогала в поисках нужных спецов и удача. Макса Штейнбека, будущего советского академика и вице-президента АН ГДР, нашли, когда он по желанию начальника лагеря смастерил солнечные часы.
Всего по атомному проекту в СССР работало 7 тысяч немецких специалистов и еще 3 тысячи — по ракетному проекту.

Санатории

Ученых в СССР поместили в практически курортные условия. В распоряжение немецких физиков в Абхазии передали санатории «Синоп» и «Агудзеры», туда завезли технику и все необходимое для работы.
Санатории потеряли свои исторические имена. «Синоп» назвали «Объект „А“ — им руководил ученый барон Манфред фон Арденне. „Агудзеры“ стали „Объектом „Г“ — его возглавил Густав Герц.
Здесь работали выдающиеся ученые: Николаус Риль, которому Сталин присвоил звание Героя Социалистического Труда, Макс Фольмер (построил первую в СССР установку по производству тяжелой воды, а потом стал президентом АН ГДР), член НСДАП и советник Гитлера по науке Петер Тиссен, Макс Штейнбек — конструктор центрифуги для разделения урана.
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Истории , Лаврентий Берия , Иван Серов , Густав Герц , Леонид Седов , Уолт Дисней , Марко Поло , Петер Тиссен , Комитет начальников штабов , АНБ , ЦРУ , телеканал АВС
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