Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что перед боем пили солдаты вермахта 

Русская семерка 4 часа назад
Что перед боем пили солдаты вермахта
Фото: Русская семерка
О том, что такое «фронтовые сто грамм» знают все. В условиях постоянного стресса, переутомления, а зачастую и холода, сто грамм водочки для солдата — незаменимое подспорье. Во многих армиях мира бодрость духа рядового состава поддерживают таким незамысловатым образом. А как обстояло с этим в армии вермахта?
Немецкие солдаты на Восточном фронте так же получали свою порцию горячительного. Однако, о его количестве существуют разноречивые сведения. В самом начале войны, летом 1941 года солдат Генрих Янзен пишет домой: «Живем мы хорошо, еда регулярная и приличная, получаем много курительного, на трех человек бутылочку водки, которую распиваем за здоровье нашего фюрера». К апрелю 1942 года ситуация меняется. Пленный ефрейтор Едвент Кнель на допросе называет меньшую дозу: «На каждые полтора дня солдаты получают водку, по полбутылки на 7 человек». Другой солдат Армин Шейдербауер вспоминал, что в 1943 году шнапс выдавали только по воскресеньям. Неожиданное увеличение дозы шнапса солдат не радовало, поскольку это было признаком грядущего наступления и близости серьезных боев. Немецкий пехотинец Бенно Цизер, оставивший уникальную книгу воспоминаний «Дорога на Сталинград» описывает такой эпизод: «Полевая кухня прибыла ночью для раздачи пайков. Каждый получил по бутылке шнапса. Горький опыт научил нас не особенно радоваться такой щедрости: это было определенно плохим признаком. Нам не пришлось долго ждать: было приказано атаковать в шесть утра. Мы плохо спали в ту ночь».
Помимо «официальной» пайки спиртного, солдаты вермахта, как и любые солдаты любой армии мира, были весьма изобретательны по части добывания выпивки. Сохранились рассказы Готтлиба Бидермана — офицера 132-й пехотной дивизии вермахта, который начал свой боевой путь рядовым солдатом. Он вспоминает, что ротный фельдфебель-интендант однажды привез в часть три бочонка сладкого крымского вина, и солдаты соорудили «винопровод» из куска шланга, протянув его в открытое окно помещения, где остановились на ночлег.
«Мы без помех всю ночь пили сладкое крымское вино в лучших традициях Петра Великого и императрицы Екатерины», — предается Бидерман приятным воспоминаниям.
Он же описывает, как все тот же ротный фельдфебель соорудил самогонный аппарат из разбитой русской полевой кухни: «Печь он переделал для нашего пользования и получал самогон с помощью сложного сплетения медных трубок и кусочков резиновых топливных шлангов, а загружал ее порциями картофеля и ревеня, подобранных нами в брошенных деревнях или захваченных в партизанских тайниках».
Видео дня. Тайна Каспия, которую ученые все еще не разгадали
Русская семерка: последние новости
Что стало бы с Россией, если бы Чечня отделилась в 1990-е Что стало бы с Россией, если бы Чечня отделилась в 1990-е Какие законы немецких оккупантов больше всего удивили граждан СССР Какие законы немецких оккупантов больше всего удивили граждан СССР Что стало после революции с собственностью Николая II за границей Что стало после революции с собственностью Николая II за границей
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие аватарки из «Одноклассников»
Дикие аватарки из «Одноклассников»
Что стало в СССР с пленными немками после войны
Что стало в СССР с пленными немками после войны
Космонавты США были шокированы туалетом на «Союзе»
Космонавты США были шокированы туалетом на «Союзе»
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
На поле в Германии появился гигантский рисунок
00:28
На поле в Германии появился гигантский рисунок
Безумный мир
Жизнь иранской принцессы, сводившей мужчин с ума
01:55
Жизнь иранской принцессы, сводившей мужчин с ума
Люди Истории
Олимпийский мишка забрался на Останкинскую башню
00:26
Олимпийский мишка забрался на Останкинскую башню
Истории
Зависших вверх ногами людей не торопились спасать
00:43
Зависших вверх ногами людей не торопились спасать
Люди Места
Самые большие и опасные плотины планеты
12:32
Самые большие и опасные плотины планеты
Места
Ростов-на-Дону поплыл из-за ливня
00:56
Ростов-на-Дону поплыл из-за ливня
Места
Тайна Каспия, которую ученые все еще не разгадали
05:24
Тайна Каспия, которую ученые все еще не разгадали
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение