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Тест: верно ли вы трактуете фразеологизмы 

Стелла Шмель 4 часа назад
Тест: верно ли вы понимаете фразеологизмы
Фото: @Knavishkola
Фразеологизмы (или идиомы) — устойчивые обороты речи, имеющие переносное значение, делающие нашу речь богаче, ярче и выразительнее.
Каждый из нас употребляет идиомы в речи, порой даже не замечая этого. «Раз на раз не приходится», «несется, как угорелый», «от речей уши вянут», «денег — кот наплакал»… Иногда мы произносим эти фразы по несколько раз на дню. Их значения просты и понятны.
Но так ли это на самом деле? Всегда ли, употребляя в своей речи тот или иной фразеологизм, вы уверены в том, что правильно понимаете его значение? Интересно, что многие люди начинают испытывать трудности, пытаясь объяснить смысл фразеологизмов, например, иностранцу. Тут-то и становится ясно, что иногда люди не совсем правильно используют эти устойчивые словосочетания.
Что такое "гомерический хохот" и хороша ли "слава Геростата". Давайте проверим, сможете ли вы угадать ответы. Или, возможно, вы знаете эти значения наверняка?
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