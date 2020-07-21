Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца 

Российская кинологическая федерация (РКФ) дала советы по выбору клички для собаки: она должна быть недлинной и легко произносимой.

"Как только у вас появился питомец, возникает вопрос, как назвать собаку. Это важный вопрос, поскольку кличка позволит сформировать непосредственную связь с собакой, общаться с питомцем во время обучения, выработав привычку у животного откликаться на ваш зов", — рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев

По его словам, чаще всего источником для вдохновения являются имена известных людей. "Кто-то называет питомца в честь любимого актера или главного героя сериала, другие отдают предпочтение именам известных правителей. Вы также можете остановиться на названии страны происхождения породы вашего питомца или подобрать созвучную с именем родителей щенка кличку", — отметил эксперт.

Он советует сначала присмотреться к собаке, найти отличительную черту внешности или характера, которая подскажет, как ее назвать. "Обратите внимание на простоту произношения будущего имени. Есть тысяча красивых слов, которыми можно назвать свою собаку, но сделав кличку особенной, подумайте о том, как вы будете ежедневно выговаривать труднопроизносимое слово", — предупредил Голубев.

Кроме того, кличка должна иметь быстропроизносимый сокращенный вариант, поскольку в экстренных ситуациях бывает необходимо мгновенно позвать питомца, и время, потерянное на произнесение неудобной и длинной клички, может стать критичным, напомнил кинолог.

"Иногда кличка для любимого питомца приходит на ум сама собой при первой встрече с собакой. Кому-то приходится долго выбирать и терзаться в сомнениях. Понаблюдайте за питомцем: быть может, характер, повадки или характерные внешние признаки подскажут вам будущее имя для вашей собаки. Какую бы кличку вы ни выбрали, вложите в нее любовь и увидите, как она отзовется у вашего четвероногого друга", — отметил глава РКФ.