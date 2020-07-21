Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца 

РИА Новости и ещё 1 27 минут назад
Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
Фото: Depositphotos
Российская кинологическая федерация (РКФ) дала советы по выбору клички для собаки: она должна быть недлинной и легко произносимой.
"Как только у вас появился питомец, возникает вопрос, как назвать собаку. Это важный вопрос, поскольку кличка позволит сформировать непосредственную связь с собакой, общаться с питомцем во время обучения, выработав привычку у животного откликаться на ваш зов", — рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.
По его словам, чаще всего источником для вдохновения являются имена известных людей. "Кто-то называет питомца в честь любимого актера или главного героя сериала, другие отдают предпочтение именам известных правителей. Вы также можете остановиться на названии страны происхождения породы вашего питомца или подобрать созвучную с именем родителей щенка кличку", — отметил эксперт.
Он советует сначала присмотреться к собаке, найти отличительную черту внешности или характера, которая подскажет, как ее назвать. "Обратите внимание на простоту произношения будущего имени. Есть тысяча красивых слов, которыми можно назвать свою собаку, но сделав кличку особенной, подумайте о том, как вы будете ежедневно выговаривать труднопроизносимое слово", — предупредил Голубев.
Кроме того, кличка должна иметь быстропроизносимый сокращенный вариант, поскольку в экстренных ситуациях бывает необходимо мгновенно позвать питомца, и время, потерянное на произнесение неудобной и длинной клички, может стать критичным, напомнил кинолог.
"Иногда кличка для любимого питомца приходит на ум сама собой при первой встрече с собакой. Кому-то приходится долго выбирать и терзаться в сомнениях. Понаблюдайте за питомцем: быть может, характер, повадки или характерные внешние признаки подскажут вам будущее имя для вашей собаки. Какую бы кличку вы ни выбрали, вложите в нее любовь и увидите, как она отзовется у вашего четвероногого друга", — отметил глава РКФ.
Видео дня. Жизнь иранской принцессы, сводившей мужчин с ума
Последние новости
В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса США готовятся к госперевороту после выборов США готовятся к госперевороту после выборов
Комментарии
Истории , Владимир Голубев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто хорошо жил в Ленинграде во время блокады
Кто хорошо жил в Ленинграде во время блокады
Дикие аватарки из «Одноклассников»
Дикие аватарки из «Одноклассников»
Что стало бы с Россией, если бы Чечня отделилась
Что стало бы с Россией, если бы Чечня отделилась
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Страстный пес попытался соблазнить подругу танцем
00:22
Страстный пес попытался соблазнить подругу танцем
Безумный мир
Зачем в СССР обивали двери дерматином
04:11
Зачем в СССР обивали двери дерматином
Истории Вещи
Матрасное торнадо атаковало Челябинск
00:20
Матрасное торнадо атаковало Челябинск
Места Безумный мир
На поле в Германии появился гигантский рисунок
00:28
На поле в Германии появился гигантский рисунок
Безумный мир
Жизнь иранской принцессы, сводившей мужчин с ума
01:55
Жизнь иранской принцессы, сводившей мужчин с ума
Люди Истории
Олимпийский мишка забрался на Останкинскую башню
00:26
Олимпийский мишка забрался на Останкинскую башню
Истории
Зависших вверх ногами людей не торопились спасать
00:43
Зависших вверх ногами людей не торопились спасать
Люди Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение