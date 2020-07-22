40 лет назад в Советском Союзе проходили Летние Олимпийские игры. Это время запомнилось спортивными достижениями, иностранными туристами и изобилием всевозможных товаров. Как Олимпиада-80 изменила жизнь советских людей, узнавал корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков

Самая лучшая, идеальная страна. Таким должны были увидеть Советский Союз тысячи иностранных гостей. Не ударить в грязь лицом старались изо всех сил. Сувениры, значки, одежду, посуду любые вещи с олимпийскими кольцами Валерий Архипов собирает уже 40 лет. Говорит, в 1980-м Советский Союз приоткрыл окно в западный мир, которое захлопнуть уже не удалось.

«И в итоге началом преобразования, которое произошло, я считаю, была именно Олимпиада-80»,

— сказал президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов.

Летом 1980 года советские граждане окунулись в гастрономический рай. Впервые пробовали Coca-Cola . Да еще из одноразовых стаканчиков. А на прилавках внезапно появились жвачка, кетчуп, фруктовые джемы, соки с трубочкой, баночное пиво, сыры, салями и сервелат. Невиданная роскошь.

Тамара Федорцова водила экскурсии для иностранцев по Минску. Вспоминает, что город процветал. Допоздна работали кафе и рестораны, парки и скверы специально к Олимпиаде благоустроили, а в магазинах можно было купить дефицитный товар.

«Те же джинсы, духи французские. Пускай, их какая-то небольшая линейка была. Выпускали ветровки, это была новая технология, они были по ощущениям на бумагу похожи»,

— отметила экскурсовод, кандидат географических наук Тамара Федорцова.

Олимпийская одежда была желанной мечтой и предметом гордости. Ее носили с особым трепетом и достоинством. Ведь это иностранный производитель. Слишком ценной была такая покупка.

«Появились вот эти вот кроссовки. Мне досталась пара практически не ношенных. Их носили до скончания века, пока они уже не разваливались. Клеили, перешивали, шнурки меняли. Это был престиж определенный в то время»,

— поделился президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов.

Достать дефицитный товар было очень сложно даже за большие деньги. Кто-то рисковал и обращался к фарцовщикам — у них были свои «точки» в городе. Но в СССР за это могли и посадить. Кроме того, перед Олимпиадой город опустел. Москвичей просили уехать на дачу, детей отправили в пионерские лагеря, командировки в столицу отменили. Тогда появилась и знаменитая фраза «отправить на 101-й километр» — туда вывозили неблагонадежных граждан.

«Вообще никого. Был пустой город совершенно. По разным причинам. Всех бомжей, товарищей, которые были судимы или освобождены, их вывезли. Девочки легкого поведения отсутствовали»,

Олимпийские города Москва, Ленинград, Минск, Таллин и Киев блистали чистотой и порядком. Именно в 80-м уровень преступности в СССР был зафиксирован на минимальной отметке. Благодаря Олимпиаде изменилась мода, ритм жизни, мышление людей. Через «железный занавес» проникла частичка культуры западного человека, которая через 10 лет перевернула страну.