Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У каких магов консультировался Сталин 

Русская семерка 2 часа назад
У каких магов консультировался Сталин
Фото: Русская семерка
Считается, что многие политики не обходятся без помощи магов, экстрасенсов и других оккультных «деятелей». Правда, обычно такая информация на афишируется… А как обстояло с этим дело в Советском Союзе, где оккультизм, наряду с религией, практически объявили вне закона?

Сталин и Гурджиев

Из советских вождей больше всего «оккультных» контактов приписывают Сталину. Говорят, что он учился в Тифлисской духовной семинарии вместе с будущим знаменитым оккультистом Георгием Гурджиевым и длительное время поддерживал с ним отношения. Более того — существует гипотеза о том, что Иосиф Джугашвили и Георгий Гурджиев входили в некое оккультное «восточное братство». Сохранили ли они контакты после того как Сталин занял пост главы Советского государства, правда, неизвестно.

«Консультант» Иосифа Виссарионовича

Если верить некоторым данным, в 1930 году Сталин обратился к Сергею Кирову с просьбой подыскать ему сильного мага. Такого человека нашел по заданию Кирова ленинградский чекист по фамилии Медведь. Это была некая Наталья Львова, о которой рассказывали удивительные вещи. Например, что она способна полностью подчинить другого человека своей воле и заставить его выполнить любое желаемое действие. Сталин лично отдал распоряжение доставить Львову в Москву. Там она стала выполнять обязанности «консультанта» при вожде.
Прежде всего, они касались защиты от разнообразных магических воздействий. К примеру, Львова посоветовала Сталину не указывать подлинную дату своего рождения, так как информацию из его гороскопа могли использовать недоброжелатели. Также она порекомендовала вождю пореже фотографироваться и не позировать художникам. По одной из версий, большинство портретов и снимков Сталина на самом деле изображают его двойников. Мол, существует единственная настоящая фотография вождя, да и на той он сфотографирован вполоборота, глаза прикрыты, а во рту трубка…
Оказать магическое воздействие по этому снимку невозможно, так как, во-первых, не видно глаз, во-вторых, раскуриваемая трубка создает защитную ауру…
Между прочим, Сталин не случайно постоянно курил трубку, появляясь на людях, чтобы никто не мог вторгнуться в его биополе.
Кроме того, Львова проводила ритуалы, целью которых было нейтрализовать политических противников Сталина. Это приводило к тому, что они совершали разного рода ошибки. Кстати, Киров вскоре был убит, а чекиста Медведя расстреляли якобы за соучастие в его убийстве… Оба человека, имевшие отношение к судьбе Натальи Львовой, знавшие ее тайну, погибли. Может, она имела к этому какое-то отношение?
Сталин был склонен проводить неожиданные кадровые перестановки, которые, казалось бы, не имели под собой никаких оснований. Есть свидетельства о том, что такие решения вождь принимал после очередного «сеанса» с Натальей Львовой. Вероятно, она и давала ему советы — кого «снять» с должности, кого куда поставить, а кого вывести из игры… Сведений о Наталье Львовой не так много. Однажды она просто исчезла — возможно, была «пущена в расход», так как слишком много знала о государственных секретах.

Глава особого отдела

Несколько лет назад в прессе появилось сенсационное интервью с отставным генерал-майором КГБ Борисом Ратниковым. По словам Бориса Константиновича, в годы советской власти он стоял во главе особого отдела Федеральной службы охраны, курирующего вопросы, связанные с «контролем общественного сознания». Деятельность его заключалась в исследовании возможности манипулировать человеческим сознанием, а также защитой от подобных манипуляций.4 Ратников утверждал, что во времена СССР практически все люди с паранормальными способностями попадали в поле зрения «органов».
При этом в стране работало не менее полусотни засекреченных научных учреждений, изучавших дистанционное воздействие на психику. Но когда Советский Союз прекратил свое существование, их работу перестали финансировать. Тем не менее, отдельные направления в области биоэнергетических исследований сохранились. В том числе сохранилось и «особое подразделение» ФСО. В основные его задачи входило защищать президента Ельцина от попыток манипуляций его сознанием извне.
В 1992 году Ельцина якобы пытались с помощью «программирования сознания» склонить к тому, чтобы он уступил Японии часть Курил. Этот факт выяснился благодаря тому, что Ратников и его коллеги смогли прочитать мысли некоторых американских и европейских лидеров. Спецслужбы устроили так, что намеченный визит президента в Японию сорвался, и таким образом России удалось сохранить Курильские острова.
Русская семерка: последние новости
Что стало бы с Россией, если бы Чечня отделилась в 1990-е Что стало бы с Россией, если бы Чечня отделилась в 1990-е Какие законы немецких оккупантов больше всего удивили граждан СССР Какие законы немецких оккупантов больше всего удивили граждан СССР Что перед боем пили солдаты вермахта Что перед боем пили солдаты вермахта
Комментарии
Истории , Наталья Львова , Иосиф Джугашвили , Сергей Киров , Федеральная служба охраны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди принялись искать у себя «секретную» мышцу
Люди принялись искать у себя «секретную» мышцу
Пользователи в шоке: ребенок поднимает вес в 43 кг
Пользователи в шоке: ребенок поднимает вес в 43 кг
Как гаджеты подслушивают и подглядывают за нами
Как гаджеты подслушивают и подглядывают за нами
Новости партнеров
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Ловкая акула едва не запрыгнула в лодку рыбаков
00:35
Ловкая акула едва не запрыгнула в лодку рыбаков
Безумный мир
Как дилетанты провалили покушение на Гитлера
10:34
Как дилетанты провалили покушение на Гитлера
Истории
Страстный пес попытался соблазнить подругу танцем
00:22
Страстный пес попытался соблазнить подругу танцем
Безумный мир
Зачем в СССР обивали двери дерматином
04:11
Зачем в СССР обивали двери дерматином
Истории Вещи
Матрасное торнадо атаковало Челябинск
00:20
Матрасное торнадо атаковало Челябинск
Места Безумный мир
На поле в Германии появился гигантский рисунок
00:28
На поле в Германии появился гигантский рисунок
Безумный мир
Жизнь иранской принцессы, сводившей мужчин с ума
01:55
Жизнь иранской принцессы, сводившей мужчин с ума
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение