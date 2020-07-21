У каких магов консультировался Сталин 

Считается, что многие политики не обходятся без помощи магов, экстрасенсов и других оккультных «деятелей». Правда, обычно такая информация на афишируется… А как обстояло с этим дело в Советском Союзе, где оккультизм, наряду с религией, практически объявили вне закона?

Сталин и Гурджиев

Из советских вождей больше всего «оккультных» контактов приписывают Сталину. Говорят, что он учился в Тифлисской духовной семинарии вместе с будущим знаменитым оккультистом Георгием Гурджиевым и длительное время поддерживал с ним отношения. Более того — существует гипотеза о том, что Иосиф Джугашвили и Георгий Гурджиев входили в некое оккультное «восточное братство». Сохранили ли они контакты после того как Сталин занял пост главы Советского государства, правда, неизвестно.

«Консультант» Иосифа Виссарионовича

Если верить некоторым данным, в 1930 году Сталин обратился к Сергею Кирову с просьбой подыскать ему сильного мага. Такого человека нашел по заданию Кирова ленинградский чекист по фамилии Медведь. Это была некая Наталья Львова , о которой рассказывали удивительные вещи. Например, что она способна полностью подчинить другого человека своей воле и заставить его выполнить любое желаемое действие. Сталин лично отдал распоряжение доставить Львову в Москву. Там она стала выполнять обязанности «консультанта» при вожде.

Прежде всего, они касались защиты от разнообразных магических воздействий. К примеру, Львова посоветовала Сталину не указывать подлинную дату своего рождения, так как информацию из его гороскопа могли использовать недоброжелатели. Также она порекомендовала вождю пореже фотографироваться и не позировать художникам. По одной из версий, большинство портретов и снимков Сталина на самом деле изображают его двойников. Мол, существует единственная настоящая фотография вождя, да и на той он сфотографирован вполоборота, глаза прикрыты, а во рту трубка…

Оказать магическое воздействие по этому снимку невозможно, так как, во-первых, не видно глаз, во-вторых, раскуриваемая трубка создает защитную ауру…

Между прочим, Сталин не случайно постоянно курил трубку, появляясь на людях, чтобы никто не мог вторгнуться в его биополе.

Кроме того, Львова проводила ритуалы, целью которых было нейтрализовать политических противников Сталина. Это приводило к тому, что они совершали разного рода ошибки. Кстати, Киров вскоре был убит, а чекиста Медведя расстреляли якобы за соучастие в его убийстве… Оба человека, имевшие отношение к судьбе Натальи Львовой, знавшие ее тайну, погибли. Может, она имела к этому какое-то отношение?

Сталин был склонен проводить неожиданные кадровые перестановки, которые, казалось бы, не имели под собой никаких оснований. Есть свидетельства о том, что такие решения вождь принимал после очередного «сеанса» с Натальей Львовой. Вероятно, она и давала ему советы — кого «снять» с должности, кого куда поставить, а кого вывести из игры… Сведений о Наталье Львовой не так много. Однажды она просто исчезла — возможно, была «пущена в расход», так как слишком много знала о государственных секретах.

Глава особого отдела

Несколько лет назад в прессе появилось сенсационное интервью с отставным генерал-майором КГБ Борисом Ратниковым. По словам Бориса Константиновича, в годы советской власти он стоял во главе особого отдела Федеральной службы охраны , курирующего вопросы, связанные с «контролем общественного сознания». Деятельность его заключалась в исследовании возможности манипулировать человеческим сознанием, а также защитой от подобных манипуляций.4 Ратников утверждал, что во времена СССР практически все люди с паранормальными способностями попадали в поле зрения «органов».

При этом в стране работало не менее полусотни засекреченных научных учреждений, изучавших дистанционное воздействие на психику. Но когда Советский Союз прекратил свое существование, их работу перестали финансировать. Тем не менее, отдельные направления в области биоэнергетических исследований сохранились. В том числе сохранилось и «особое подразделение» ФСО. В основные его задачи входило защищать президента Ельцина от попыток манипуляций его сознанием извне.

В 1992 году Ельцина якобы пытались с помощью «программирования сознания» склонить к тому, чтобы он уступил Японии часть Курил. Этот факт выяснился благодаря тому, что Ратников и его коллеги смогли прочитать мысли некоторых американских и европейских лидеров. Спецслужбы устроили так, что намеченный визит президента в Японию сорвался, и таким образом России удалось сохранить Курильские острова.