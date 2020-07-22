Когда водка стала русским напитком 

Водку нередко называют русским национальным напитком. А откуда вообще она взялась на Руси? И кто ее придумал?

«Жгучая жидкость»

Первые алкогольные дистилляты были получены в XII веке, в медицинской школе Салерно (Италия). В XIV столетии технология перегонки спирта пришла в Польшу — скорее всего, из Священной Римской империи.

Согласно историческим документам, в 1386-98 годах генуэзские купцы поставляли в Московское княжество виноградный спирт. Но применяли его лишь в качестве лекарства. В начале XV века его признали вредным и запретили к ввозу.

Собственное вино на Руси начали производить только в середине XV столетия, путем выгонки спирта из ржаного сырья. Было распространено название «полугар». Так называли хлебное вино, крепость которого составляла 38,5 градуса. Если крепость была меньше, то напиток называли «недогаром». Кстати, отсюда пошло и слово «перегар».

Согласно Вильяму Похлебкину , первый рецепт настоящей русской водки был составлен монахом Чудова монастыря Исидором. Там же, при монастыре, он создал и первую винокурню. Однако как напиток водка стала известна только с XVI века. В 1517 году Матвей Меховский в «Трактате о двух Сарматиях» сообщает, что жители Московии «из овса делают жгучую жидкость или спирт и пьют, чтобы спастись от холода».

Водочные монополии

Первая российская монополия на алкоголь была учреждена еще в 1474 году Иваном III. Был введен жесткий государственный контроль за производством и продажей спиртного.

При Иване Грозном корчмы, где обычно подавали водку, были заменены «царевыми кабаками», отдававшимися казной «на откуп». Заплатив определенную сумму денег, откупщик получал право торговать алкогольными напитками.

В 1648 году, при царе Алексее Михайловиче, по Москве и другим городам прокатились «кабацкие» бунты. Ремесленники, которых поддержали и крестьяне, требовали отмены «откупа» на кабацкое дело и винокурение. Но смута была подавлена. В 1652 году царь созвал Земский собор, реформировавший «питейное дело». Отныне феодалам запрещалось держать в своих поместьях и вотчинах кабаки, а также вести виноторговлю, что до этого широко практиковалось.

Очередная государственная монополия была введена в 1696 году Петром I. Для увеличения прибылей вновь установили систему откупов, которая сочеталась с казенной продажей вина. Сам термин «водка» был официально закреплен в России в 1751 году императрицей Елизаветой Петровной.

В начале XIX века казна стала терять контроль над алкогольным бизнесом, и доходы упали. В 1817 году вышел указ, вновь вводивший «казенную продажу питей» по единой цене — 7 рублей за ведро.

Поначалу это дало результат и в казну потекли денежки. Но постепенно продажи вина стали снижаться. Как оказалось, в питейных ведомствах было много злоупотреблений. В связи с этим Николай I в январе 1828 года отменил государственную винную монополию и в очередной раз ввел систему откупов. Однако произвол откупщиков, а также повсеместное пьянство привели к тому, что в 1863 году власти были вынуждены заменить откупа акцизным сбором.

14 мая 1885 года был принят закон «О раздробительной продаже напитков», упразднявший кабаки и заменявший их винными лавками, торгующими на вынос спиртным в стеклянных бутылках. Но продажи вновь стали падать, и в 1893 году министр финансов С. Ю. Витте внес в Государственный Совет предложение вернуть монополию на вино. Она распространялась на очистку спирта, а также торговлю крепкими спиртными напитками.

Возвращение русской водки

С началом Первой мировой войны торговлю водкой в России запретили, так как этиловый спирт требовался для технических и медицинских целей. Запрет продолжал действовать и при советской власти, принявшейся активно бороться с пьянством и самогоноварением. Однако в 1921 году была разрешена продажа вина крепостью до 14 градусов, а также начала восстанавливаться винодельческая промышленность. В октябре 1924 года пленум ЦК принял решение об очередном введении винной монополии.

23 января 1936 года в нашей стране был принят госстандарт, официально присвоивший крепкому спиртному напитку название «водка». До этого водка называлась вином, на этикетках значилось — «хлебное», «простое» или «казенное».

В 1978 году Польская народная республика обратилась в международный арбитражный суд с иском о признании за ней исключительного права на бренд «водка». Истцы указывали, что на бывших территориях Королевства Польского водка якобы производилась раньше, чем ее стали делать на Руси — с 1540 года. Но в итоге доказать им ничего не удалось. Родиной водки продолжает считаться Россия.