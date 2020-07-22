Пандемия негативно сказалась на трудящейся части населения, многие лишились работы и теперь находятся в поиске нового места. Независимое исследование от Kelly Services показало, что 32% трудящихся из-за карантинных мер оказались в вынужденном отпуске, а 22% попали под сокращения. Официальные данные гораздо ниже, но факт остается фактом — безработица в стране есть. «Рамблер» решил выяснить, как успешно пройти собеседование на работу.

Изучите информацию о компании

Вам необходимо найти информацию о компании. Благо сейчас помимо сайта самого офиса, существуют социальные сети. «Пройдите» по геотегу в Инстаграме (у большинства крупных фирм есть свои соцсети). Любая информация поможет вам почувствовать себя более уверенно на собеседовании.

Рекрутеры ценят соискателей, которые ищут вакансии в конкретной компании, поэтому небольшое исследование поможет уверить работодателя в вашей заинтересованности.

«Рекрутер не простит вам того, что вы ничего не знаете о компании, в которую устраиваетесь. Сделайте обзор данных в интернете. Проявите свою заинтересованность».

Будьте активным

На собеседовании очень важно задавать вопросы. Именно благодаря вашим вопросам рекрутер сможет определить степень вашей вовлеченности в процесс. Обязательно уточните моменты, которые касаются графика, условий труда и зарплаты, а также особенностей конкретно ваших будущих обязанностей.

Постарайтесь не принижать себя, но и не обманывать о своих компетенциях. Если у вас есть какие-либо опасения, поделитесь ими. Возможно, человек, знающий о вашей будущей работе, просто завеет их. Но и чрезмерная честность может помешать: если с прошлой работы вас уволили из-за конфликта, лучше об этом умолчать.

«Обязательно задайте три ключевых вопроса, чтобы выяснить подходит ли вам эта работа или нет».

Продумайте свой образ

Внешний вид очень важен при приеме на работу. Постарайтесь найти золотую середу между расслабленным и сдержанным образом, работодатель должен в видеть вас серьезность, при этом самовыражение никто не отменял. Безусловно, все зависит от места, в котором вы планируете работать. Но если брать ситуацию в целом, даже если у вас розовые волосы, для собеседования лучше подобрать пиджак.