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У группы ABBA выйдет пять новых песен спустя 40 лет 

Стелла Шмель 4 часа назад
У группы ABBA выйдет пять новых песен спустя 40 лет
Фото: globallookpress.com
Культовый музыкальный коллектив ABBA выпустит пять новых песен спустя 40 лет. Шведы планируют презентовать новинки в 2021 году. Об этом заявил ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд со ссылкой на участника музыкального коллектива Бьорна Ульвеуса, сообщаетThe Independent.
Как рассказал сам Ллойд, он разговаривал с Ульвеусом по видеосвязи и тот поделился новостью о том, что ABBA готовит релиз композиций. Песни планировалось выпустить еще в конце предыдущего года, но из-за пандемии возникли технические сложности, поэтому презентацию новых песен пришлось перенести.
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