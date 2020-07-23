У группы ABBA выйдет пять новых песен спустя 40 лет 

Культовый музыкальный коллектив ABBA выпустит пять новых песен спустя 40 лет. Шведы планируют презентовать новинки в 2021 году. Об этом заявил ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд со ссылкой на участника музыкального коллектива Бьорна Ульвеуса , сообщаетThe Independent.

Как рассказал сам Ллойд, он разговаривал с Ульвеусом по видеосвязи и тот поделился новостью о том, что ABBA готовит релиз композиций. Песни планировалось выпустить еще в конце предыдущего года, но из-за пандемии возникли технические сложности, поэтому презентацию новых песен пришлось перенести.