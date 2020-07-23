Зачем американцы моются на улице

Блогер под ником Денис Самсебесказал на своей странице в Facebook рассказал о необычной традиции американцев - купаться под пожарными гидрантами. "Рамблер" делится его историей.

По словам блогера, живущего в Нью-Йорке, этой традиции уже много лет: американцы принимают водные процедуры под струями воды открытых пожарных гидрантов. Увидеть это можно каждый год в Бронксе, когда в городе устанавливается жаркая погода.

"Нигде больше в Нью-Йорке вы не встретите такого энтузиазма, задора и массовости в плане принятия водных процедур. Надо сказать что в этом году количество открытых гидрантов было меньше, чем в прошлом. Не знаю, что тому причиной, то ли вирус, то ли недостаточно жаркая погода", - рассказал Денис Самсебесказал.

Люди выходят на улицы и целый день проводят у "воды" под громкую музыку.

"Взрослые выходят из своих тесных и жарких почти как ад квартир, берут детей, друзей, громкую музыку (это обязательно), стулья, барбекюшницы, надувные бассейны и проводят у открытых гидрантов целый день. Им уже не нужен океан, кондиционер, отпуск в Майами и поход в ресторан. Гидрант заменяет им все".

Денис Самсебесказал/ Facebook

Блогер рассказал, что есть люди, которые приходят к колонкам каждый день. Они открывают гидранты ключом и с помощью трубы или, например, консервной банки без дна направляют струи воды. Кто-то специально проезжает под струями воды, чтобы помыть машину.

"Самые практичные автолюбители могут проехать через гидрант несколько раз: смочить кузов, потом отъехать в сторону, намылить его при помощи тряпки и умелых рук, а потом вернуться обратно, чтобы смыть со своего железного друга всю накопившуюся пыль и грязь плохих нью-йоркских дорог".

Американцы не боятся лить воду, потому что это входит в налоги.