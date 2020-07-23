Хорошая работа мозга — залог долголетия. Вот почему мозг нуждается в тренировках не меньше, чем тело.
Определить свой уровень интеллекта на данный момент поможет небольшой тест из пяти вопросов. Подробнее о нем — в материале "Рамблера".
- Закройте глаза и назовите 10 предметов, которые находились перед вами. Неважно, где вы сами сейчас находитесь. Затем — откройте глаза и сверьтесь. Если вам удалось найти восемь предметов и более, — все в порядке. Если менее пяти, все немного хуже.
- Напишите на листке 10 никак не связанных между собой существительных. При желании можете не ограничивать себя и вписать также прилагательные и глаголы. В течение 30 секунд изучите написанное, а затем переверните листок и повторите слова в правильной последовательности. Не переживайте, если забыли 1-2 слова, — это допустимо. Если пропустили больше слов, это значит, вам пора тренировать память.
- Расшифруйте следующие анаграммы за одну минуту (правильный ответ — в конце материала): ШУГРА, ПЬЕНСАЛИ, МАДЕНОЧ.
- Продолжите числовую закономерность: 1 2 4 7 11 16 …
- Представьте, что у вас есть большая коробка, в которую вперемешку свалили равное количество белых и черных носков. Какое минимальное количество носков вам нужно достать вслепую, чтобы получилась пара одного цвета?
Ответы:
3) Груша, Апельсин, Чемодан
4) 22 5) 3 носка