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Хорошая работа мозга — залог долголетия. Вот почему мозг нуждается в тренировках не меньше, чем тело.

Определить свой уровень интеллекта на данный момент поможет небольшой тест из пяти вопросов. Подробнее о нем — в материале "Рамблера".

Закройте глаза и назовите 10 предметов, которые находились перед вами. Неважно, где вы сами сейчас находитесь. Затем — откройте глаза и сверьтесь. Если вам удалось найти восемь предметов и более, — все в порядке. Если менее пяти, все немного хуже. Напишите на листке 10 никак не связанных между собой существительных. При желании можете не ограничивать себя и вписать также прилагательные и глаголы. В течение 30 секунд изучите написанное, а затем переверните листок и повторите слова в правильной последовательности. Не переживайте, если забыли 1-2 слова, — это допустимо. Если пропустили больше слов, это значит, вам пора тренировать память. Расшифруйте следующие анаграммы за одну минуту (правильный ответ — в конце материала): ШУГРА, ПЬЕНСАЛИ, МАДЕНОЧ. Продолжите числовую закономерность: 1 2 4 7 11 16 … Представьте, что у вас есть большая коробка, в которую вперемешку свалили равное количество белых и черных носков. Какое минимальное количество носков вам нужно достать вслепую, чтобы получилась пара одного цвета?

Ответы:

3) Груша, Апельсин, Чемодан

4) 22 5) 3 носка