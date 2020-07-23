Какие подарки категорически нельзя делать

Сложно найти человека, который не любит подарки. Кто-то обожает их делать, другие — получать. Как бы то ни было, сюрпризы — неотъемлемая и очень радостная часть наших жизней. Но, как оказалось, существует особый этикет подарков, о котором сейчас расскажет «Рамблер».

Что нельзя дарить детям:

В первую очередь, не предусмотрены денежные подарки. Не стоит также покупать животных, особенно, если вы заранее не согласовали этот вопрос с родителями малыша. А если в доме несколько детей, то следует преподнести подарок не только виновнику торжества, но и небольшие сувениры его братьям и сетрам.

Что нельзя дарить женщинам:

Мужчинам, если они не состоят в официальных отношениях с представительницей слабого пола, не стоит дарить девушке косметику. Также не следует преподносить даме спиртные напитки — это может испортить ее репутацию в глазах окружающих.

Что нельзя дарить мужчинам:

Женщины, как правило, не дарят мужчинам цветы и конфеты по одной простой причине — это может снизить их ореол мужественности. Также дурным тоном считается галстук в качестве презента.

Правила хорошего тона предписывают также учитывать возраст виновника торжества. Юной девушке вряд ли будет приятно получить в качестве подарка вязанную шаль, а пожилая женщина уж точно не обрадуется туфлям на высокой шпильке.