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Что нельзя дарить, чтобы не прослыть невоспитанным 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Какие подарки категорически нельзя делать
Фото: depositphotos.com
Сложно найти человека, который не любит подарки. Кто-то обожает их делать, другие — получать. Как бы то ни было, сюрпризы — неотъемлемая и очень радостная часть наших жизней. Но, как оказалось, существует особый этикет подарков, о котором сейчас расскажет «Рамблер».

Что нельзя дарить детям:

В первую очередь, не предусмотрены денежные подарки. Не стоит также покупать животных, особенно, если вы заранее не согласовали этот вопрос с родителями малыша. А если в доме несколько детей, то следует преподнести подарок не только виновнику торжества, но и небольшие сувениры его братьям и сетрам.

Что нельзя дарить женщинам:

Мужчинам, если они не состоят в официальных отношениях с представительницей слабого пола, не стоит дарить девушке косметику. Также не следует преподносить даме спиртные напитки — это может испортить ее репутацию в глазах окружающих.

Что нельзя дарить мужчинам:

Женщины, как правило, не дарят мужчинам цветы и конфеты по одной простой причине — это может снизить их ореол мужественности. Также дурным тоном считается галстук в качестве презента.
Правила хорошего тона предписывают также учитывать возраст виновника торжества. Юной девушке вряд ли будет приятно получить в качестве подарка вязанную шаль, а пожилая женщина уж точно не обрадуется туфлям на высокой шпильке.
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