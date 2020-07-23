За что китайцы убили русских поселенцев

В некоторых случаях Российская империя выступала в качестве колонизатора. И как это иногда бывает, колонизуемые давали отпор.

В Пекине в 1900 году крепко досталось и русским, которых восставшие против европейцев китайцы зверски уничтожили. После опиумных войн Китай стал пирогом, который делили все великие державы (Англия, Франция, Германия, США и Япония). Часть добычи стремилась ухватить и Российская империя.

В 1898 году Россия получила в аренду Порт-Артур и Дальний, строила в Манчжурии Китайско-Восточную железную дорогу и развивала свою миссию в Пекине. Одним из ненавистных китайским националистам направлений деятельности европейцев была христианизация китайцев. Многими это воспринималось как служение дьяволу. Так что далеко не всем китайцам пришелся по душе напор европейцев: население нищало и протестовало против притеснений со стороны иноземцев.

В 1899-м в Китае начали активную борьбу против колонизаторов тайные общества традиционалистов, самым крупным из числа которых было общество «Ихэтуань» («Дружина правды и согласия»). По имени этой «Дружины» именуется и начатое в том году восстание «ихэтуаней» или «боксеров». Правительство императрицы Цыси потворствовало повстанцам, рассчитывая их силами справиться с засильем чужестранцев. Когда оно достаточно широко развернулось в 1900 году, Цыси объявила европейцам войну.

То, как с китайцами обращались «цивилизованные» иностранцы, вызывает сочувствие к их борьбе. Некоторые русские в то время тоже понимали всю справедливость ярости «ихэтуаней» (в основном китайских бедняков). Один из сотрудников газеты «Новый край» Дмитрий Янчевецкий в 1900 году, будучи корреспондентом в Китае, писал: «В китайцах не уважали никаких человеческих прав. Их считали за какую-то жалкую тварь, которую можно и даже должно безнаказанно преследовать, насиловать и даже убивать, если она осмелится сопротивляться». В восстании приняло участие несколько десятков тысяч человек. «Боксеры» работали кулаками и, выкрикивая лозунги «Убивай!» или «Смерть иностранцам!», нападали на храмы христиан, их школы, госпитали и компании, убивали священнослужителей и заодно принявших чужую веру китайцев.

Одной из таких устрашающих расправ стала «Варфоломеевская ночь в Пекине». Пробил час мести: в ночь с 23 на 24 июня 1900 года «ихэтуане» с факелами и оружием в руках напали на дома всех пекинских христиан, «заморских дьяволов»: их резали, поджигали их дома вместе с людьми внутри, рубили им головы и до смерти избивали. Обращенных в христианство китайцев «боксеры» пытали, заставляя отречься от веры. К утру 24 июня было убито около 30 тыс. человек. Полностью разрушена была и Российская Духовная Миссия с ее двумя храмами, библиотекой, школой и богадельней. Среди жертв было несколько сотен православных христиан, включая русских — не менее 222 человек (в том числе стариков, женщин и детей). Многих погибших, не вошедших в это число, не смогли даже опознать. Жестокость «боксеров» была страшна. Погиб православный священник отец Митрофан, а также его жена и дети. Была убита и его 19-летняя невестка. Его 8-летнего сына Ивана китайцы изрубили на куски. Ребенок скончался через несколько часов от полученных ран.

В 1902 году всех погибших в ходе пекинской резни православных канонизировали как мучеников. Преследования христиан продолжались и после 24 июня. Выжили только жители Посольского квартала, охраняемые европейскими солдатами. Пока они в окружении боксеров держали оборону, в городе Тяньцзин концентрировались войска европейцев (включая русские части). Они подготовили карательный поход на Пекин, который и начался 22 июля 1900 года. 8000 японцев, 5000 русских (под командованием генерала Н. П. Линевича), 3000 индийских сипаев (на стороне Англии), 2000 американцев и 800 французов наступали на китайскую столицу. Им противостояло до 70 тыс. китайских солдат (вставших на сторону восстания). Но многочисленность была их единственным преимуществом: все они почти сразу разбегались, встречая мощь оружия европейцев. Ни должного снаряжения, ни дисциплины у китайцев не было.

Уже вечером 31 июля русские войска, обгоняя союзников, подошли к Пекину. В полночь русские начали атаку на город и после артиллерийской подготовки в 2 часа ночи 1 июля вошли в город. Уже днем сопротивление китайцев было сломлено. Подошли японские войска, и скоро Пекин был очищен от восстания, а осада с Посольского квартала была снята. Потери русских и японцев составили несколько десятков человек убитыми и ранеными. Так русские взяли Пекин и заставили императрицу Цыси подавить восстание «боксеров».