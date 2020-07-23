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Что опасно делать на ночь согласно народным приметам 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Что опасно делать на ночь — народные приметы
Фото: depositphotos.com
Ночное время суток считается самым опасным, так как с наступлением темноты из своих нор выходит всякая нечисть. Суеверные люди очень переживают, что эти существа могут проникнуть в их дома и навредить. Поэтому «Рамблер» расскажет о народных приметах, при соблюдении которых можно себя защитить.

Народные приметы:

  • Нельзя выносить на ночь мусор — ваш дом покинут удача и благополучие;
  • Не оставляйте выстиранное белье сушиться на улице после заката — таким образом вы сможете обезопасить себя и близких от порчи и недоброжелателей;
  • Перед сном не стоит бриться, стричься или делать маникюр — это приведет к проблемам в личной жизни;
  • Убирайте на ночь все ножи и другие острые предметы в шкаф, чтобы испугавшийся домовой не накликал на вас болезнь;
  • После полуночи не открывайте входную дверь, даже если слышите стук — в квартиру могут зайти непрошеные гости из потустороннего мира;
  • Если перед сном лопнула лампочка, не спешите ее менять до утра — а то накликаете на свою семью беду;
  • Не оставляйте на ночь грязную посуду — это может разозлить домового, который в гневе постарается вас выжить из дома;
  • Никогда не ругайтесь с людьми в темное время суток — гнев притягивает злых духов;
  • После захода солнца не считайте деньги — это приводит к большим финансовым проблемам;
  • Не купайтесь по ночам в водоемах — вас может потянуть на дно русалка.
Верить в народные приметы или нет — личное дело каждого. Но наши предки не сомневались, что ночь — это время, когда происходят самые невообразимые вещи, которые обычному человеку трудно себе представить.
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