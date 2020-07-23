Ночное время суток считается самым опасным, так как с наступлением темноты из своих нор выходит всякая нечисть. Суеверные люди очень переживают, что эти существа могут проникнуть в их дома и навредить. Поэтому «Рамблер» расскажет о народных приметах, при соблюдении которых можно себя защитить.

Народные приметы: Нельзя выносить на ночь мусор — ваш дом покинут удача и благополучие;

Не оставляйте выстиранное белье сушиться на улице после заката — таким образом вы сможете обезопасить себя и близких от порчи и недоброжелателей;

Перед сном не стоит бриться, стричься или делать маникюр — это приведет к проблемам в личной жизни;

Убирайте на ночь все ножи и другие острые предметы в шкаф, чтобы испугавшийся домовой не накликал на вас болезнь;

После полуночи не открывайте входную дверь, даже если слышите стук — в квартиру могут зайти непрошеные гости из потустороннего мира;

Если перед сном лопнула лампочка, не спешите ее менять до утра — а то накликаете на свою семью беду;

Не оставляйте на ночь грязную посуду — это может разозлить домового, который в гневе постарается вас выжить из дома;

Никогда не ругайтесь с людьми в темное время суток — гнев притягивает злых духов;

После захода солнца не считайте деньги — это приводит к большим финансовым проблемам;

Не купайтесь по ночам в водоемах — вас может потянуть на дно русалка.

Верить в народные приметы или нет — личное дело каждого. Но наши предки не сомневались, что ночь — это время, когда происходят самые невообразимые вещи, которые обычному человеку трудно себе представить.