Самая яркая комета приближается к Земле

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Сотрудники Московского планетария рассказали, что самая яркая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Событие произойдет в четверг, 23 июля. Комета подойдет к нашей планете на 103,52 миллиона километров.

"Разглядеть ее можно будет с наступлением ночи. Ярких звезд на пути кометы нет, поэтому ее придется искать по положению относительно Капеллы (самой яркой звезды в Возничем) и ковша Большой Медведицы", — делятся РИА Новости.

Это самая яркая комета за последние 25 лет, утверждают специалисты NASA . И одна из немногих, которую можно будет увидеть без специальных приборов в этом веке.

Помешать прекрасному виду может только сумеречное небо. Чем севернее будут находиться наблюдатели, тем сложнее будет разглядеть комету.