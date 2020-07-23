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Самая яркая комета последних лет приблизится к Земле 23 июля 

Анастасия Иванова 1 час назад
Самая яркая комета приближается к Земле
Фото: depositphotos
Сотрудники Московского планетария рассказали, что самая яркая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Событие произойдет в четверг, 23 июля. Комета подойдет к нашей планете на 103,52 миллиона километров.
"Разглядеть ее можно будет с наступлением ночи. Ярких звезд на пути кометы нет, поэтому ее придется искать по положению относительно Капеллы (самой яркой звезды в Возничем) и ковша Большой Медведицы", — делятся РИА Новости.
Это самая яркая комета за последние 25 лет, утверждают специалисты NASA. И одна из немногих, которую можно будет увидеть без специальных приборов в этом веке.
Помешать прекрасному виду может только сумеречное небо. Чем севернее будут находиться наблюдатели, тем сложнее будет разглядеть комету.
Ранее "Рамблер" сообщал, как американских космонавтов шокировал туалет на советских кораблях "Союз".
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Истории , NASA , РИА Новости
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