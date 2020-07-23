Самая яркая комета приближается к Земле

Сотрудники Московского планетария рассказали, что самая яркая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Событие произойдет в четверг, 23 июля. Комета подойдет к нашей планете на 103,52 миллиона километров.
"Разглядеть ее можно будет с наступлением ночи. Ярких звезд на пути кометы нет, поэтому ее придется искать по положению относительно Капеллы (самой яркой звезды в Возничем) и ковша Большой Медведицы", — делятся РИА Новости.
Это самая яркая комета за последние 25 лет, утверждают специалисты NASA. И одна из немногих, которую можно будет увидеть без специальных приборов в этом веке.
Помешать прекрасному виду может только сумеречное небо. Чем севернее будут находиться наблюдатели, тем сложнее будет разглядеть комету.
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