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Фотограф почти неделю сидел в лесах и сделал идеальный снимок больших кошек 

Lenta.ru 2 часа назад
Фотограф неделю сидел в лесу ради фото больших кошек
Фото: @mithunhphotography
Фотограф Митхун Х. рассказал, что почти неделю просидел в лесах национального парка Кабини (Индия), чтобы сделать идеальный снимок двух больших кошек — пятнистого леопарда и черной пантеры. В итоге ему это удалось, пишет PetaPixel.
По словам Митхуна, он провел шесть дней в ожидании удачного кадра. В своем Instagram он отметил, что леопард Клеопатра и пантера Саая выглядят невероятно, когда стоят вместе — это он и хотел запечатлеть. Фотографу помог пробегавший по парку олень, который привлек внимание животных и позволил Митхуну их сфотографировать. Снимок он назвал «Вечная пара».
@mithunhphotography
Работу фотографа оценили пользователи Instagram. В комментариях они восхитились выдержкой мужчины, а также отметили, что обе кошки выглядят восхитительно. Кроме того, многие обратили внимание на то, что вместе они образуют настоящую иллюзию: пантера на снимке кажется тенью леопарда.
Пантеры — это темноокрашенные особи крупных кошек, как правило, ягуаров или леопардов. Цвет шерсти этих животных зависит от концентрации в организме темного пигмента — меланина. Появление темных ягуаров и леопардов является проявлением генетического меланизма. Сами черные ягуары или леопарды не принадлежат к самостоятельному биологическому виду.
В мае пользователи сети заподозрили неладное в фотографии, опубликованной в Twitter-аккаунте «Жизнь в СССР!» В подписи к посту снимок назвали «завтраком советского инженера и его семьи» и датировали 70-ми годами, однако многие усомнились в том, что тогда люди могли позволить себе питаться таким образом.
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