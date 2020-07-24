Фотограф неделю сидел в лесу ради фото больших кошек

Фотограф Митхун Х. рассказал, что почти неделю просидел в лесах национального парка Кабини (Индия), чтобы сделать идеальный снимок двух больших кошек — пятнистого леопарда и черной пантеры. В итоге ему это удалось, пишет PetaPixel.

По словам Митхуна, он провел шесть дней в ожидании удачного кадра. В своем Instagram он отметил, что леопард Клеопатра и пантера Саая выглядят невероятно, когда стоят вместе — это он и хотел запечатлеть. Фотографу помог пробегавший по парку олень, который привлек внимание животных и позволил Митхуну их сфотографировать. Снимок он назвал «Вечная пара».

@mithunhphotography

Работу фотографа оценили пользователи Instagram. В комментариях они восхитились выдержкой мужчины, а также отметили, что обе кошки выглядят восхитительно. Кроме того, многие обратили внимание на то, что вместе они образуют настоящую иллюзию: пантера на снимке кажется тенью леопарда.

Пантеры — это темноокрашенные особи крупных кошек, как правило, ягуаров или леопардов. Цвет шерсти этих животных зависит от концентрации в организме темного пигмента — меланина. Появление темных ягуаров и леопардов является проявлением генетического меланизма. Сами черные ягуары или леопарды не принадлежат к самостоятельному биологическому виду.

В мае пользователи сети заподозрили неладное в фотографии, опубликованной в Twitter-аккаунте «Жизнь в СССР!» В подписи к посту снимок назвали «завтраком советского инженера и его семьи» и датировали 70-ми годами, однако многие усомнились в том, что тогда люди могли позволить себе питаться таким образом.