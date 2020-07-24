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Что происходило на советских дискотеках? 

BigPicture.ru 6 часов назад
Драки и милиция: как проходили советские дискотеки
Фото: BigPicture.ru
Несмотря на дресс-код, надзор полиции и массовые драки, дискотеки в СССР оставались одним из самых любимых способов выпустить пар и наладить личную жизнь.
Для многих жителей Советского Союза дискотеки были особой частью досуга, которую они с упоением вспоминают даже много лет спустя — когда клубы открыты и доступны для каждого, и больше не нужно прилагать усилия, чтобы просто потанцевать под хорошую музыку. А все потому что, дискотеки (или просто танцы) были порой такими же недосягаемыми, как и советская дефицитная колбаса. Попасть на них было событием.
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Однако даже безобидная школьная дискотека появилась не сразу. Первыми были танцплощадки, где играла живая музыка, и сама атмосфера немного напоминала дореволюционные балы — женщины и мужчины собирались отдельно, танцы имели названия и порядок. Это были 30−40-е года, и дискотеки называли «танцевальными вечерами». Официально цензура никуда не делась, но все чаще на нее просто не обращали внимание. В самоварах и чайниках проносили спиртные напитки, а драки стали привычным компонентом дискотек:
«Поодиночке на танцы не ходили. Всегда была компания, но девушки могли себе позволить ходить по двое, когда же парни должны были держаться вместе, вдруг начнется драка! А они случались, и нередко. Особенно по инициативе сильных местных ребят, на территории которых происходил танцевальный вечер».
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К тому моменту дискотека превратилась в место, куда стремилась попасть каждая современная девушка и парень, и, разумеется, появились места «только для своих». Одними из самых желанных и модных были дискотеки в барах сети отелей «Интурист» (в них селились только иностранцев).
Среднестатистический советский гражданин попасть на такую дискотеку не мог, зато, помимо агентов КГБ под прикрытием и валютных проституток, туда ходила советская номенклатура.
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На дискотеке в международном молодежном центре «Спутник».
Обычным же людям ничего не оставалось, как блистать на танцполах все тех же домов культуры и сельских клубов. Но к тому моменту ни яркий макияж, ни иностранные хиты уже не были чем-то противозаконным.
Дискотеки превратились в место для черного рынка. Из-под столов дилеры продавали западную одежду вроде ультрамодных в СССР джинс, иностранные сигареты и пластинки. Дискотеки стали центром альтернативной культуры и только начавшей зарождаться коммерции.
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