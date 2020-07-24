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3 вещи, которые противопоказано делать в жару 

Мира Маркина 56 минут назад
3 вещи, которые противопоказано делать в жару
Фото: depositphotos.com
Все люди переносят жару по-разному. На кого-то высокие температуры никак не влияют, кто-то же старается пережить жару рядом с кондиционером. Но так или иначе существует ряд вещей, которые делать в жару противопоказано. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Пить алкоголь

Спиртные напитки в разы снижают выработку вазопрессина — гормона, который задерживает воду в организме, замедляя производство мочи в почках. Алкоголь способствует сокращению этого гормона, благодаря чему возникает диуретический эффект, и вы начинаете чаще посещать туалет. А усиленное потоотделение в сочетании со спиртным увеличивает риск обезвоживания и теплового удара.

Оставлять на столе скоропортящиеся продукты

Если скоропортящиеся продукты вроде мяса, рыбы, молока или яиц хранятся при температуре от +5 до +60, бактерии в них начинают стремительно размножаться, и спустя 20 минут их становится вдвое больше. Размораживать продукты на открытом воздухе — также плохая идея. Применяйте для этого подходящий режим микроволновки или заранее перекладывайте продукты из морозилки в холодильник.

Использовать вентилятор

Ни для кого не секрет, что вентиляторы не охлаждают воздух, а лишь перемещают его, создавая ветерок. Как правило, даже это помогает пережить жару, однако далеко не всегда. Если температура воздуха выше +35 градусов, вентилятор будет обдувать тело горячим воздухом, что может спровоцировать прирост тепла и довести до теплового утомления. Именно поэтому, если в доме слишком жарко, лучше позаботиться об установке кондиционера.
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