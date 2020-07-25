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Какие болезни могут учуять собаки 

Александра Нечаева 2 часа назад
Какие болезни могут учуять собаки
Фото: Кадр из фильма "Собачья жизнь"
В связи с пандемией коронавируса в мире ученым и медикам прибавилось хлопот. Эксперты начали искать не только возможность избавить людей от вируса, но и определить тех, кто переносит его и болеет бессимптомно. Появилось множество тестов, но были предложены и другие варианты. Например, британские ученые высказали идею, что учуять больных коронавирусом способны собаки.
Кинологи подтвердили, что натренировать собак для определения болезни вполне возможно. Ведь четвероногие друзья уже давно научились обнаруживать другие заболевания. О том, что это за болезни и как тренировали собак, рассказывает «Рамблер».

Онкология

Специально обученные собаки на сегодняшний день способны распознать рак груди, рак кожи, рак прямой кишки, рак легких, рак мочевого пузыря и рак предстательной железы.
Впервые заметили, что собаки могут учуять рак в далеком 1989 году. Произошло это, как водится, случайно. Жительница Канады заметила, что ее пес часто обнюхивает одну и ту же родинку на ее ноге. Однажды во время визита к врачу дама рассказала ему об этом. Доктора удивило подобное поведение животного, он решил сделать биопсию, в результате которой вовремя было выявлено опасное заболевание кожи — меланома.
В наши дни специально обученные собаки по образцам мочи с точностью до 95% определяют рак мочевого пузыря и предстательной железы, а по дыхательным образцам — рак груди (88%) и рак легких (99% случаев).

Диабет

Ученые утверждают, что некоторые собаки способны точно определять, когда у хозяина повышается или повышается уровень сахара в крови. Обучением и подготовкой собак для распознавания этой болезни занимаются много организаций. Эксперты отмечают, что животные способны обнаружить изопрен, вещество, которое присутствует в дыхании человека. Уровень этого вещества сильно повышается, если в крови человека понижается сахар. Человеческое обоняние это изменение зафиксировать не способно, а вот собаки, как отмечают специалисты, очень чувствительны к этому веществу и мгновенно фиксируют его перепады.

Эпилепсия

В 2019 году французские ученые обнаружили, что собаки могут чувствовать приступ эпилепсии у человека. Эксперты предложили пяти собакам несколько образцов пота людей с эпилепсией и людей, пот которых выделился во время спорта или активного отдыха. Три собаки безошибочно определили все образцы, взятые у эпилептиков, точность других животных в определении заболевания оказалась около 80%.

Малярия

По запаху могут собаки определить и такую болезнь как малярия, заявили в 2018 году британские ученые. Специалисты Даремского университета отметили, что у людей, которых настигло заболевание, его симптомы проявляются не всегда, а вот пахнуть они начинают по-другому.
Было проведено исследование, в котором приняли участие дети в возрасте от 5 до 14 лет: 30 больных малярией и 143 здоровых ребенка. Всем им было предложено надеть на ночь обычные нейлоновые носки. Утром эти носки в специальных морозильных камерах были привезены в лабораторию, где двум собакам было предложено определить по запаху, какие носки принадлежат больным детям. В 70% случаев животные верно учуяли заболевание.

Болезнь Паркинсона

Многие люди, проживающие вместе с теми, кто подвергся заболеванию, утверждают, что могут уловить запах болезни: люди начинают пахнуть иначе. Ученые заявили, что раз люди способны учуять запах болезни, то собаки это сделают наверняка и начали исследования. На данном этапе животные показывают весьма неплохие результаты. но исследования продолжаются.
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